23吨假冒“外国化妆品”！130万人受骗！中国网友表示不淡定了

“感觉整张脸都不好了！23吨假冒化妆品江苏被查，包括悦诗风吟、伊蒂之屋……全国已有130万人次受骗！喜欢海淘境外化妆品的人当心了！”
今天，这则新闻消息让很多喜欢网购海淘化妆品护肤品的中国网友恐慌了。
据徐州警方15日公布，查获23吨假冒境外品牌化妆品，涉案金额高达2亿元，共计抓获犯罪嫌疑人47人。初步统计受害者有130万网购者，遍及大半个中国。据查，主犯贾某和李某在广东制假，通过几个在境外的留学生以正品名义销售，利润是成本的2到3倍！
黑色产业链浮出水面
据警方介绍，销售假货的黑心商人，足足用了16个仓库，装满了23吨各种品牌的“外国化妆品”！唇膏、眉笔、定妆粉、洗面奶、睫毛膏...… 警方不得不在当地租赁了4辆平板车才将全部假货装下。
通过民警进一步梳理，一条制售假冒境外品牌化妆品的黑色产业链浮出水面：
据嫌疑人介绍，贾某留学期间在国外搞正品代购，但由于海关检查力度加强，代购利润空间减小，贾某等便在国外购买样品，并生产假冒化妆品的半成品，然后寄往国内加工，最后通过青岛仓库流向全国。
而为了“以假乱真”，他们甚至雇佣了一名大学教授，利用专业的实验室调制配方合成香精。
贾某称，眉笔成本刚开始4块，后来才3块5，他所生产销售的假冒品牌化妆品，利润率达到300%左右。
经评估，这批假货的总案值达到了2亿元，累计有130万消费者受骗上当，遍布全国23个省份。
根据犯罪嫌疑人交代，这些假货都是在广东生产的，但造出来之后都要千里迢迢运到青岛，然后才发货销售，这是为什么呢？
原来，黑心店家在网络上欺骗消费者说，这批假冒“进口化妆品”是从韩国运进来的，在青岛港口卸货入关，为了“做戏做全套”，就得把假货运到青岛再行销售，消费者看到快递单上的发货地，也就更信了一成。
经过全面侦破，徐州警方共发现全国各地制造和储存这类假冒外国化妆品的窝点113个，抓获37名犯罪嫌疑人。
民警了解到，一个人一年的假化妆品销售额，竟然可以高达2000多万元！
该犯罪团伙还通过淘宝进行销售，成本只需十几元的产品可以卖出高十倍的价格。通过虚假刷单，提高店铺信誉度，迎来不少“捡便宜”的客户。
4月份时，广州警方在白云和花都区查获了一起近年来最大的香水造假案件。CHANEL、LANCOME、CK等14种国际一线品牌香水，假货数量超过11万瓶 。
假货变真品套路多
1.“海外镀金”
有了假货，下面就要想办法就要把假的变成真的了，而“海外镀金”就成了造假商们惯用的手段。通常是在中国国内大批量造假，再一批批运出国，然后通过代购或者海淘的形式邮回来，这样海外发货凭证和入境证明统统都有了。反正假货成本低，邮费均摊，洗白很简单，利润很可观。
而实际现在假货镀金业务如此顺利，与当地的华人不无关系。美国就有大型贸易公司是专门做这方面的业务。他们专门收购中国厂家生产的高仿奢侈品，然后将其出国镀金洗白。
而且快递公司也会参与到帮助商家售假的环节中：福建、广东等城市发出的快递单，快递公司全部配合商家伪造成美国、香港等国外发货的快递信息！每单收35元
2.空瓶造假
这些仿品通常分为两种。一种是高仿，不管是在色泽、味道还是浓度上都是1:1仿造的；另一种就是罐装，用回收的正品包装再次装瓶，这种一般人是很难分辨出来的。
现在大牌化妆品空瓶的售卖、回收、再加工已经形成了一条成熟的产业链。在义乌、广州等地甚至有很多工厂就是专门回收这些高档化妆品空瓶，然后再造假的。
3.小票造假
有小票就是正品，看完下面真的是要啪啪啪打脸了！在这个造假链条里，采购小票也是一个成熟的行业，而且竞争相当激烈。在ALBB上随便一搜，只要搜索代购打印（小票已被屏蔽），就会跳出几十家供货商，他们大多聚集在广东、深圳一带。
不仅提供打印机，还有配套的各种爆品模板，像香港、韩国、美国这些代购热门的小票都应有尽有。根据这些模版，小票上的产品编号也可以与产品保持一致，比如悦诗风吟的小绿瓶，只要你提供产品的编号，小票上就能打印同样的编号。
当然你也可以自己寻找想要的模板，网上有很多这样的软件，所有信息都可录入和修改，只要有国外小票图样，仿造非常容易。
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