章莹颖家属致特朗普请愿信公布：叶落归根，找不到她不回国

中国访问学者章莹颖在美国伊利诺伊州香槟市已经失踪了70多天，她的行踪始终牵动着无数人的心。
章莹颖家属盼特朗普指示联邦力量寻找
8月19日，章莹颖的母亲与弟弟从福建抵达美国芝加哥。
当地时间22日（星期二）下午，章莹颖的家人在香槟市艾酒店（I-Hotel）举行记者会，介绍抵美的章莹颖母亲和弟弟的情况、章莹颖的家人几天前向特朗普提交的请愿信内容等。
“中国有句成语叫叶落归根，即便莹颖生还的几率一直在下降，我们还是将一直在美国坚持下去，直到找到她为止。”新闻发布会上，章莹颖的家属态度坚决地表示。
发布会中，章莹颖家属致信美国总统特朗普的内容首次被公布，这封信件已经分别以电子文档和纸张书信的形式寄给了白宫，但目前并没有得到回复。
章莹颖的父亲章荣高在朗读信件内容时表示，“一直以来，莹颖都是我们的骄傲。她的梦想是能够学成归国，照顾家人。当一名教授并将自己的知识传播给学生。”
“同样作为一名父亲，您一定可以理解我们的心情。”章荣高说道，“根深蒂固的中国文化让我们无法想象未找到她之前空手而归。”
章荣高在信中表示，虽然嫌犯已经被逮捕了，但章莹颖仍无下落。随着时间的流逝，找到章莹颖的可能性日趋减小，希望特朗普能指示所有能动用的联邦侦探及执法资源，以尽可能快地找到章莹颖。
据美国中文网报道，章莹颖的男友侯霄霖首先在记者会上表示，只要一天不找到章莹颖，他就不会放弃。有可能这需要数年的时间，但是不找到章莹颖，其家人就不会离开美国。
据侯霄琳介绍，包括刚来美国的莹颖母亲和弟弟在内，全部家属已经得到了妥善的安置。“我们初步计划在当地租房半年。叶落归根，找不到莹颖我们不会回国，找人也是我们最大的诉求。”
涉嫌绑架章莹颖的嫌犯拒绝认罪 此案或成复杂案件
据早前报道，随着美国当地法院针对章莹颖案嫌犯的提审结束，预审听证即将于9月份进行，伊利诺伊大学警察局7月底曾表示，伊大警局、FBI以及伊利诺伊大学州警仍将搜寻章莹颖列为优先任务，并透过每一个可能利用的科技与法医调查资源，继续寻找章莹颖下落，警方也鼓励民众提供可能的一切线索。
伊大警局发表声明指出，涉嫌绑架章莹颖的嫌犯已经拒绝认罪，目前嫌犯仍被羁押，而他不认罪，通常是此案将变成一件复杂司法过程的早期步骤。
按照计划，克里斯滕森将于9月12日正式接受审判。章莹颖家属的代理律师王志东表示，由于侦查尚未取得突破性进展，因而原定于12号的开庭时间有可能会被推后。
“我们相信FBI和美国本地的司法机构。”侯霄琳说，“同时我们在美国也能真切感到来自中国的支持，外交部发言人2次提及此事，我们感到了政府对此事的关注。甚至还有不少国内的专业人士主动提供意见。”
章莹颖的最后日记复印版交予章莹颖家人
在22日的记者会上，伊利诺伊州大学校方将此前被FBI收走作为调查用途的章莹颖日记的复刻版归还给了章莹颖家人。伊利诺伊州大学校园发言人凯勒（Robin Kaler）表示：“章莹颖的家人十分想要将她带回家，但现在这件事不可能了，我们能做的只有将章莹颖消失前最后的所想所思交给他们，希望这能带来些许的安慰。”
会上，目前已经筹集的捐款计划以及其用处也是最令人关心的部分。根据Gofundme网站上的实时公布数据显示，目前已经有3248人捐款，共筹集善款13.7万美元，计划筹集目标为50万美元，据有关事务负责人表示，这笔钱将主要被用于继续支持寻找莹颖的工作以及支持莹颖家属在美国的部分开销花费。除此之外，善款中还将有5万美元被用于犒赏提供寻找莹颖关键线索的知情人。
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