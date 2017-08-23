中国“红色经济圈”向日本渗透

源自中国的新业务正接连决定登陆日本市场。例如，中国最大的电商企业阿里巴巴集团决定开始在日本提供手机支付服务，中国最大的民宿企业途家与日本电商乐天（Rakuten）展开了合作。以前中国企业涉足日本市场主要以瞄准品牌和技术的制造业收购为中心，而现在扩大到了消费和服务领域。虽然存在中日关系不稳定等风险，不过2017年可能会成为“红色经济圈”涌向日本的节点。
在东京秋叶原一栋综合设施的一个房间里，途家的日本法人于2016年刚刚成立，这是一间毫不起眼的办公室，只有几名员工。不过，途家却是中国民宿行业的领跑者，有大约1亿8千万用户下载了该公司的专用APP。作为美国Airbnb的最大竞争对手正在崛起。
途家8月2日宣布与日本乐天合作。日本乐天民宿业务公司社长太田宗克说：“与在中国拥有压倒性存在感的公司合作，将有效获得访日中国游客”。瞄准民宿在日本的全面解禁，从2018年1月开始，途家的网站将上架乐天的房源。
阿里巴巴2018年春将在日本提供与在中国有5亿用户的手机支付APP“支付宝”相同的服务。
“希望改变倾向于使用现金的日本支付文化”，阿里巴巴旗下的金融企业蚂蚁金融日本公司的社长冈玄树干劲十足地表示。计划年内将家电商场等支持支付宝的店铺增加到约5万家。
随着经济增长，中国企业从2010年前后开始全面涉足日本市场。最初收购业绩低迷的日本企业的案例比较明显。中国汽车企业比亚迪（BYD）收购日本大型模具企业Ogihara（群马县太田市）的工厂，以及中国家电商场苏宁电器集团收购日本Laox（乐购仕）就是典型的例子。
据日本银行统计，2016年中国的对日直接投资为4372亿日元。虽然日本政府“买岛风波”等一度减少，但2013年以后一直保持3千亿～5千亿日元的稳定势头。
中国2017年1～6月的对日直接投资只有833亿日元，不过熟悉中国企业对日投资情况的西村ASAHI律师事务所外国法合伙人张翠萍分析认为，“合作和单独涉足等收购以外的方法增加，涉足件数在增长”。据称最近业务对象扩大到了消费和服务领域。
“现在要去京都，如果能寄存行李的话可以轻松上路”，中国最大的旅行网站携程旅行网8月1日在JR东京站附近开设了日本首个接待柜台。跟家人一起到日本旅游的广东游客田海浜（37岁）笑着说。
2016年有大约637万中国人赴日旅游，其中400万人以上利用携程网预订酒店等。携程日本法人社长梁颖希表示，设置接待柜台有助于获得个人游客，计划将接待柜台业务一直做下去。
8月22日，中国共享单车企业摩拜单车开始在札幌市提供服务，这是该公司首次涉足日本市场。7月，中国大型房地产企业万科等5家中国企业联盟决定收购普洛斯（Global Logistic Properties，简称GLP，新加坡），成为拥有97处（截至3月底）网点的日本最大的物流设施运营公司。
制造业也出现了新动向。“有5年以上的机电行业品质管理经验”、“有10年以上的精密自动化设备开发经验”，中国大型通信设备企业华为技术从2017年春开始在日本招聘网站上发布这样的招聘信息。工作地点为千叶县船桥市。
华为首先将在船桥的工厂旧址投资50亿日元左右，年内将其打造成研究和制造通信设备的新基地，似乎打算生产面向通信运营商的设备。华为在日本没有采取收购的方式，而是自身需求扩大，将向全世界销售在技术人员和采购对象丰富的日本制造的设备。
中国企业涉足日本市场领域从制造业向消费和服务扩大，这意味着中国的经济圈登陆日本。阿里巴巴将把路边摊也能用手机支付的购物文化带到日本，而摩拜单车将带去在日本比较少见的单车共享。中国企业在日本建立的机制还将卷入日本的消费者。
从日本看来，中国在共享经济等领域将给日本固有的规定和习惯带来冲击，但也存在来自共产党体制国家的企业掌握日本的支付和个人信息的政治风险。日本的企业和主管机构该如何应对不断扩大的中国经济圈将再次受到考验。
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