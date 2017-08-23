中印边界争端在澳大利亚校园内爆发：大学老师错标中印领土中国留学生怒怼

据《澳大利亚人报》21日报道称，因为使用一张错误描绘中印领土情况的地图，悉尼大学一名讲师成为中国留学生批评的目标。资料显示涉事讲师是一名印度人。而这也是最初引发中国留学生强烈不满的原因之一。21日，这名讲师就此事发表道歉声明。
上周三，悉尼大学国际学生组最先发布消息说，教授IT课程的印度老师温格基安尼(Khimji Vaghjiani)在课堂上使用了一张包含地图的PPT，有同学发现地图上把属于中国的藏南地区和阿克赛钦标注在印度的领土范围内。这让课堂上的中国留学生气愤不已。消息发布者则呼吁“印度应该尊重事实”。
《澳大利亚人报》称，此事发生在中印洞朗对峙之际。澳大利亚一些中文媒体和在中国留学生中颇具人气的网站和公号都报道了这件事，并要求删除这张地图。
21日，温格基安尼就使用这张地图表示歉意。《澳大利亚人报》报道称，他在道歉声明中说，这幅地图是他18个月前从网上下载的，是一幅“过时”的地图。他并不知道这幅地图不准确，认为自己的行为是一个真正的错误，对此事件造成的不良影响表示歉意。温格基安尼强调，这幅地图并不是这门课程教材的一部分，“本课程教材为2017年第二学期最新修订，并没有包含这张地图”。
温格基安尼的态度得到中国留学生认可，却令印度社区炸开了锅。据《环球时报》报道，记者21日在脸书上看到，有印网友说，这是因为印度一直没有撤军，让中国人很恼火。也有人抱怨，澳接受中国巨额投资，还获取不菲的留学生收入，难怪教授不得不致歉。
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