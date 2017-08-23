特朗普接连放弃制约中国“武器”

英国《金融时报》网站8月21日刊发题为《班农的离职提醒人们中国在牵制特朗普方面所取得的成功》的文章称，班农在离职前最后一次接受采访时称，美国正在与中国打一场赢者全胜的“经济战”。他还补充说，他“每天”都在与另一名前高盛职员、白宫经济顾问加里·科恩和政府中其他主张用更温和方式对待美国最主要地缘政治对手的人战斗。班农的突然离职提醒人们，迄今为止中国在“牵制特朗普”方面是成功的。不过，这一战略还大大得益于一个最珍贵的礼物：好运。
文章称，这一好运从特朗普上任第一天宣布废除跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的决定开始。一旦生效，TPP会使美国和中国最大的亚洲贸易伙伴组成一个强大的经济体，而最初中国是被排除在外的。中国政府此后申请加入TPP的可能性是存在的，那样的话，美国将获得一个自中国申请加入世界贸易组织以来最好的一次撬开中国市场的机会。正如一位失望的美国外交家今年早些时候所说的：“我们第一天就把自己对中国最好的制约手段丢掉了。”
文章称，美国总统在去年12月与台湾地区领导人蔡英文进行了史无前例的通话之后，并没有放弃美国长期以来坚持的“一个中国”政策。他也没有像竞选中所承诺的那样，宣布中国为“货币操纵国”。而就贸易和投资问题进行为期100天谈判的最后期限也在没有达成一项有意义的协定的情况下过去了。
文章称，虽然特朗普政府刚刚宣布对中国被指侵犯知识产权的问题进行调查，但这一调查可能要拖延一年之久。
文章称，结果，中国实现了与特朗普打交道的第一个目标：在即将于今年秋季前避免与其最重要的贸易伙伴产生重大经济摩擦。也就是说，美国总统已经放弃他制约中国的第二件重要武器。
文章称，不过，中国仍然必须与美国商务部长威尔伯·罗斯和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽进行艰难的贸易和投资谈判。他们两人是真正理解中国独特的经济发展模式所带来的挑战的人。
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