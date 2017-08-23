日本防卫省拟申请5.2万亿日元防卫费 创历史新高

日媒称，日本政府相关人士22日透露，防卫省基本决定在2018年度预算申请中计入迄今最多的5.2551万亿日元（约合人民币3200亿元，较2017年度原始预算增加2.5%），其中包括美军整编相关经费以及作为朝鲜连续发射弹道导弹的对策——部署海上自卫队宙斯盾舰搭载改良型拦截导弹“SM3 BLOCK 2A”的费用472亿日元。
据共同社8月22日报道，关于日本政府已决定作为弹道导弹防御（BMD）新装备引进的部署在陆地上的拦截系统“陆基宙斯盾系统”，由于今后将与拥有该技术的美国就费用等进行协商，因此标记为不明示金额的“事项要求”，年底编制预算草案时再写入详细的设计费用。
报道称，预算申请中写入为强化弹道导弹防御，购买航空自卫队的地对空拦截导弹“爱国者-3”（PAC-3）的改良型“PAC-3MSE”的费用205亿日元；计划以107亿日元整修现行的自动警戒控制系统，用于强化应对提高发射高度导致拦截困难的“高弹道轨道”。
为提高弹道导弹的探测能力，概算要求中还将列入约196亿日元用于开发新方式的下一代警戒控制雷达（MIMO）；为重视南西诸岛的防卫强化工作，将以552亿日元用于南西警备部队的设施建设。此外，881亿日元购买6架最新型隐形战机F-35，457亿日元用于购买4架新型运输机“鱼鹰”，还将列入100亿日元研究费用于“岛屿防卫用高速滑翔弹”的研发；为创建自卫队首支宇宙部队保护日美使用的人造卫星，还将列入44亿日元用于监控系统的详细设计。
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