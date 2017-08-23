小伙连续健身三天被下病危通知书 咋回事？

健身是为了身体更加强壮，可25岁的研究生小赵怎么也没想到，在连续健身三天后，自己会住院并被下了病危通知。
医生说属于横纹肌溶解 有猝死可能
昨日，记者联系到小赵时，他刚刚出院，身体还在恢复中。“我以前健身过，这段时间歇了一阵子。7月25日，我再度去健身房健身，当天回来就觉得胳膊没劲，疼痛，我也没有在意，以为是运动之后的正常反应。第二天、第三天还是坚持去了，第四天就觉得很不舒服，胳膊都肿了，尿量很少，尿液的颜色也不对了。我赶紧去医院检查。”小赵说。
到医院以后，小赵本以为是简单的肌肉拉伤，没想到医生让他立即住院，还下了病危通知书，“医生说我这种情况很危险，属于横纹肌溶解，有猝死的可能，我当时也吓坏了，赶紧住院治疗。”经过10天的住院治疗，小赵终于痊愈出院。
医生：过度锻炼可能造成肾衰竭
据小赵的主治医生说，“这位患者来到医院时，肌肉酸痛，尿色呈酱油色，被诊断为横纹肌溶解。这就是由于过量的运动导致肌肉被破坏，对肝脏、肾脏都造成了影响，如果没有及时治疗，很可能会造成生命危险。”
医生介绍说，在临床上，时常能接诊横纹肌溶解的患者，大部分患者的病情都是由于不当运动引起的，其中大多是一些突击运动的年轻人。这类人群平时很少运动，一时兴起或者在周末突击锻炼，当肌肉因为不当运动受到破坏后，肌肉里的肌红蛋白大量进入血液，在通过肾脏排泄时，会堵塞肾小管，导致急性肾衰竭。
什么是横纹肌溶解？
横纹肌是我们身上肌肉中的一种，引起横纹肌溶解的原因很多，比如：长期同一姿势压迫肌肉，过度运动，海鲜中毒，高压电击，车祸撞击，烧伤等。但是这些只是诱因，不是说你遭遇了以上意外就一定会横纹肌溶解，而是大部分横纹肌溶解是由于以上原因引发的。
横纹肌被破坏后，肌细胞的破裂导致纳钾离子平衡破坏，钾离子大量入血，肌肉细胞进一步坏死，同时释放物质如肌红蛋白进入血管中，这种蛋白质会进入肾脏造成破坏（比如堵塞肾小管），具体破坏程度取决于肌肉受损程度和是否发生肾衰竭。
专家建议，运动训练严格遵守循序渐进原则，从低强度逐渐进阶到高强度，尤其是新手的初次训练；对不同肌肉进行交替性训练，不能只专注于一个肌肉，也需要在每组训练中间穿插组间休息，给肌肉一个恢复的时间。
同时，训练过程中注意补水。由于横纹肌溶解主要是对肾脏和相关血管的破坏，及时补充水可以使血浆中肌红蛋白浓度减小，减小对肾脏伤害。
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