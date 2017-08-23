华裔男子用纸巾擦眼镜被开除 美国大厨：你没资格用

近日，华裔男子戴先生在美国康州一家日系餐厅打工时，因使用餐巾纸擦眼镜而遭到大厨辱骂，并被老板解雇。
戴先生说，不久前，通过网络找到一份在餐馆打工的工作，上班第一天，因为用了一张餐巾纸擦眼镜，竟招来大厨师辱骂：“你没资格用餐巾纸，以后不要上班了！”
餐馆老板发现后，在没有听戴先生解释的情况下，直接把他赶走，无奈的戴先生只好选择报警。警方询问时，老板说：“我没有请他在餐馆工作，要求他现在离开。”随后，警方因无法采取任何行动而离去。
被赶出餐厅后，戴先生的行李留在了打工的餐厅内。由于老板不愿归还，戴先生从下午4时一直等到晚间11时，老板才将行李交还他。此时，已经没有返纽约的巴士，戴先生只好向朋友求助。在朋友的帮助下，戴先生才得以返回纽约。
受到不公对待后，戴先生说老板也未支付相应工资。“我并非要求追回50多元工资,但希望以后大家找工时要了解清楚,以免受委屈无处发泄。”
律师表示，戴先生很难从法律途径维权，因为他无法提供在餐馆上班的证据，而且老板有权聘用或不用仍在试用期的新人。他建议，民众今后在找工时，尽量提前与雇主谈好住宿、交通费等由谁支付。这样即使工作不成，也可保证有足够的资金顺利返家。
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