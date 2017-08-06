和平方舟提升中国军事外交魅力攻势

香港《南华早报》网站8月21日刊发题为《人道主义海军任务是如何提升中国的全球抱负的》的文章称，中国海军的和平方舟医院船即将抵达吉布提，为当地民众提供免费医疗服务。和平方舟在吉布提的使命表明，解放军希望被认为是人道主义使命中可信的行动者。
文章称，中国海军的和平方舟医院船将于几天后抵达吉布提，这是中国军队发起的魅力攻势的一部分。这将是中国人民解放军的第六次“和谐使命”任务。在执行任务期间，这艘船只现在要为发展中国家的公民提供免费的医疗服务。
文章称，自2010年首次执行“和谐使命”任务以来，该活动已成为中国海军公共外交的旗舰。它打造了一个致力于人类安全、和平及发展的温和形象。吉布提曾是第一次“和谐使命”中的一站，在那次任务期间，它向中国海军部署在亚丁湾打击海盗的人员和另外的1500人提供了免费医疗服务。
今年，继访问斯里兰卡和吉布提这两个“21世纪海上丝绸之路”沿线的重要站点后，和平方舟还将在这次持续150多天的软实力展示之旅中访问多国。
文章称，和平方舟极有可能停靠在民用港口以方便当地民众上船看病。中国发出了一个不会令人误解的信号：解放军海军出现在吉布提是为了给世界带来积极贡献。
文章称，和平方舟在吉布提的使命表明，解放军希望被认为是人道主义使命中可信的行动者。这是一个在吉布提设有基地的其他国家应该抓住的机会。鉴于解放军是聚光灯之下的新来者，中国提出的多边人道主义援助倡议应该受到欢迎。
文章称，中国的海军外交未来将继续成为该国向新的海上丝绸之路提供实质内容的一个重要因素。具体而言，主要是确保船只在已经存在、使交通量增加的航道航行时既安全又快捷。
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