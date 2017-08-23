俄新任驻美大使是个强硬派：向美发出对抗性信号

美媒称，俄罗斯总统普京8月21日任命一名强硬派外交官为莫斯科驻美国大使，发出了对华盛顿更具对抗性的信号。
据美国《华尔街日报》网站8月21日报道，阿纳托利·安东诺夫曾在国防部任职近5年。他的上任将在俄美关系降至自苏联解体以来的最低点之际，带来更强硬的路线方针。
俄罗斯国际事务理事会主任安德烈·科尔图诺夫说：“他的立场是由他在国防部的经历决定的。安东诺夫总是捍卫俄罗斯的战壕。”
一些分析人士认为，现在的美俄关系可能变成了螺旋式下降的制裁和反制裁关系。作为外交官的安东诺夫将不得不在这种关系中前行。美国驻俄罗斯大使馆8月21日说，在克里姆林宫上月迫使美国裁减数百名外交官和工作人员后，它将在俄罗斯大幅削减签证服务。
报道称，鉴于俄罗斯与美国的关系变得越来越紧张，现在让安东诺夫出任俄罗斯驻美大使将符合克里姆林宫的利益。
科尔图诺夫说，安东诺夫的上任很可能预示着莫斯科对华盛顿新立场的开始，这是一种更多对抗的立场，双方合作的机会将减少。
报道称，安东诺夫在国防部的工作是推进俄罗斯的国际防务关系，在俄罗斯2014年兼并克里米亚期间以及在乌克兰东部的战争开始之际，他最终变成了俄罗斯军方的公共面孔。那时，俄罗斯与美国的关系开始走下坡路。
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