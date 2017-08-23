中国长城汽车“示爱”吉普为哪般？

据报道，中国最大的SUV生产厂商长城汽车股份有限公司正考虑部分或全部收购菲亚特克莱斯勒汽车公司，而这家意大利和美国联手的汽车生产厂商不仅在全世界排名第七，而且旗下的品牌包括世界闻名的吉普。
虽然此前有报道称，这家中国公司希望就收购吉普品牌一事约见菲亚特克莱斯勒的负责人，但菲亚特克莱斯勒表示，这家中国公司至今尚未与其有任何联系。
中企重演“蛇吞象”？
在二战硝烟中名声大噪的吉普品牌去年刚过了自己的75岁生日。由于它在二战中被美军广泛使用，吉普品牌被视为该公司旗下最具价值的资产。
菲亚特克莱斯勒的股价周一上涨3.5% ，今年以来的涨幅已超过25%，该公司目前市值约190亿美元。不过据摩根士丹利分析，单单吉普一个品牌的估值就高达270亿美元。吉普去年出售140万辆，并计划到2018年时年销量达到200万辆。
相比之下，想要“吞掉”吉普的长城汽车去年仅卖掉了略超100万辆，而且大部分都是在中国。当然，中国是目前全世界最大的汽车市场。
就职于高风咨询集团的前克菜斯勒公司高管比尔•拉索分析说，他认为长城汽车只想要吉普，而不是光债务就高达49亿美元的母公司菲亚特克莱斯勒。
他说:“从品牌和净资产而言，吉普是菲亚特克莱斯勒公司最值钱的宝贝。”他称，长城汽车主打的就是SUV ，而且这类车型在中国广受追捧，因此双方要是能达成交易的话“会很互补”。
汽车市场预测(上海)有限公司负责人张豫说:“长城选择吉普这个品牌是必然的，因为它想在SUV领域做世界最大。”
他说:"吉普品牌地球人都知逍。我认为长城汽车是在放眼全球战略，而不是仅仅盯住美国。”
长城汽车今年早些时候推出了自己的SUV 高端品牌魏派，有分析称此举旨在打入美国市场。
另一方面，待价而沽的菲亚特克莱斯勒公司首席执行官塞尔焦• 马尔基翁内寻找合作伙伴抑或买家也好，都是为了更好地管控不断上升的成本、遵守尾气排放规定以及研发电动车和自动驾驶车辆。
外界己经有人拿此次长城对吉普表现出的意向，与当年中囯汽车品牌吉利“蛇呑象”收购沃尔汉相提并论。
长城汽车的市值大约仅为160亿美元，不过它的王牌可能是中国政府的投资。该公司女总裁王凤英在《福布斯》杂志“亚太最有影响力女性”中排名第七。
不过估计美国总统特朗普会对这项收购比较反感。他目前正就中国贸易行为进行调查，并且希望能保护本国汽车产业的就业机会。
长城欲打高端牌
【法新社北京8月21日电】长城汽车股份有限公司专业生产城市SUV ,希望迈向高端市场，这也许可以解释其对吉普品牌的明显兴趣。
长城汽车公司周一证实，公司有意部分或全部收购意大利-美国汽车生产商菲亚持克莱斯勒汽车公司。
据美国《汽车新闻》报道，该中国公司特別有意收购吉普品牌。
长城公司成立于1984年，总部位于邻近北京的河北省，城市SUV目前占其全部产品的80%。
在竞争高度激烈的中国汽车市场，长城去年售出107万辆汽车，比前一年增长26％。
城市SUV很受希望在道路交通事故频发的城市里拥有安全感的中国车主的喜爱。根据中国汽车工业协会的数据，去年所有品牌SUV的销量增长了 45%，达905万辆。
正是在这个市场，长城这样一些纯国产品牌获得了势头，它们在中国2016年的SUV销量中占60%左右。
但长城在SUV领域面临日益激烈的竞争，可能影响其利润率。据彭博资讯汇编的分析师预测，今年第二季度该公司净收入可能骤降近80%。
在这种情况下，长城正公开寻求升级至价格更高、更赚钱的汽车。
这一雄心可能有助于其对吉普的收购。吉普品牌在中国一直以高质量著称。
收购须迈多道坎
【美国《纽约时报》网站8月21日报道】中国正试图遏制本国企业的海外收购行为。美国对中国交易的敌意也在与曰俱增。而汽车行业也面临着电动汽车和自动驾驶汽车等所带来的巨大变化。
所有这一切没能阻止中国汽车制造商长城汽车股份有限公司的雄心。它在21日表示，有兴趣购买吉普品牌。近年来，中国汽车制造商表示有兴趣开拓海外市场，而最快捷的方法就是收购现有的汽车制造商。
吉普车与中国有着强劲的联系，因为它是进入该国的第一批外国品牌之一，最初是在20世纪70年代末将零部件运往中国进行装配，之后于1983年创立了名为北京吉普的合资企业。
长城公司表达对收购吉普有兴趣，这可能会促使其他有意者出现，并开始一个可能导致菲亚特克莱斯勒出售或解体的过程。
【英国《金融时报》网站8月21日报道】中国长城汽车公司表示有意收购菲亚恃克莱斯勒汽车公司。即便这家意大利-美国汽车巨头同意谈判，这一勃勃雄心也会遇到政治和融资方面的重大阻碍。
拥有吉普、道奇Ram、阿尔法•罗密欧和玛莎拉蒂品牌的菲亚特克莱斯勒一直在寻找买家，以削减电动汽车和自动驾驶汽车的开发成本。
将于2019年退休的该公司首席执行官塞尔焦•马尔基翁内此前曾提议通用汽车和大众汽车收购该公司，但没有成功。
但是在美国特朗曾政府对涉及中国的交易日益态度强硬之际，寻求将美国三大汽车制造商之二出售给中国买家可能会遭遇政治阻碍。分析师也对长城公司为这一交易融资的能力提出了质疑。由于竞争激烈，该公司的销售额一直在下降。
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