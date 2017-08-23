成员多、住所多、旅行频：特朗普一家快让特勤局“破产”了

美国特工处没有能力为执行保护任务的特工发薪水了。这在很大程度上是因为特朗普总统庞大的家庭规模以及多处住所。
特工处处长伦道夫•奥尔斯说，1000多名特工已经触及了联邦法律规定的薪水和加班津贴总额上限。奥尔斯说:“总统有一个庞大的家庭，我们的职责是法律规定的。我无法改变这种情况，我没有任何灵活性。”
奧尔斯称，特工处正在应对人数前所未有的白宫保护对象。在特朗普执政时代有42人要接受保护，其中包括他的18名家庭成员。这个人数大大高于奥巴马执政时期的31人。
工作过度劳累和频繁旅行也—直在导致特工处近期的离职潮。如果没有提供额外经费的国会干预，奥尔斯甚至将无法为特工们已经付出的劳动支付薪酬。这种薪资经费的吃紧是如此严重，以至于这位处长开始与重要的国会议员商量，把特工的薪水和加班费上限从每年16万美元提高到18.7万美元——至少在特朗普的第一个任期内。
但是据特工处称，即便这样的提议得到批准，大约130名特工已经付出的数百小时的劳动仍将不能完全领到报酬。
奥尔斯说:“我认为这种情况在近期不会改变。”
共和党和民主党的议员们对于特工处持续的困境都曾表达了深刻的担忧——5年前，由于部分特工在哥伦比亚陷入召妓丑闻，以及随后发生的白宫安保纰漏，特工处一度陷入混乱。调查发现，特工的上班时长“不可持续”，这也促成了令人忧虑的人员流失率。
特工处的记录显示，尽管在过去一年里新雇了大约800名特工和安保人员，但是人员流失使得特工处净增加的人数仅为300人。去年，国会不得不批准实施一次性的补救措施，以确保1400名特工超出薪酬限额的数千小时加班补贴能够得以发放。
今年触及薪酬总额上限的特工人数约占特工处总人数的1/3。去年，特工处由于要为喧闹的选举周期中的各种集会提供安保而遭受压力。总统大选过程中经常发生涉及特朗普抗议者的冲突，这导致了特工处一度在主席台周围放置自行车停放架作为阻挡物，以瓦解会场人群的潜在冲击。
官员们曾指望在总统就职之后特工处的工作量会趋于正常，然而总统频繁的周末旅行、其家人的商务旅行以及被保护者人数的增加，已经让这种期待变成不可能。
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