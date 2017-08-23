电子烟可能导致青少年吸传统香烟

英国研究人员调查发现，尝试电子烟的青少年可能更容易开始吸传统香烟。
英国利兹大学等机构研究人员近日在英国《烟草管理》杂志上报告说，他们对英国20所学校的2836名青少年展开调查，这些人中，大部分没吸过传统香烟，但有三分之一使用过电子烟。
一年后，研究人员对这些人进行回访。结果发现，那些先前从未吸过传统香烟但尝试过电子烟的青少年中，约34%的人一年内吸过至少一根传统香烟；相比之下，先前从未尝试过传统香烟和电子烟的青少年中，这一比例仅约9%。
研究人员说，尽管这项观察性研究尚无法得出确切因果关系，但使用电子烟与开始吸传统香烟之间的关联很明显。美国此前一项类似研究也显示，两者存在关联。
电子烟主要由电池、蒸发装置和装有烟液的烟管组成，烟液中含有一定量尼古丁。使用时，烟液受热蒸发，形成烟雾供使用者吸入。
英国药品与保健品管理局曾批准部分电子烟产品以戒烟辅助工具的身份上市销售。但世界卫生组织在相关报告中提出，目前没有充足证据表明电子烟有助戒烟，吸烟者只有完全戒除尼古丁，才能最大程度受益。
随着电子烟使用者增多，其危险性也越来越受到重视。德国卫生部下属的联邦健康教育中心提出，人们会从电子烟中吸入大量丙二醇，这种化学物质可在短时间内刺激呼吸道，且不清楚长期、反复吸入丙二醇会对人体造成哪些不良影响。美国研究人员还曾在部分电子烟中检测出致癌物亚硝胺。
英国已于2015年开始禁止零售商向18岁以下青少年销售电子烟及相关产品。
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