内需强劲令中东欧经济亮眼

根据欧盟新成员国罗马尼亚、捷克、斯洛伐克、波兰和匈牙利公布的最新数据，这些中东欧国家今年第二季度经济增长强劲，增幅领先其他欧盟成员国。分析人士指出，内需强劲成为这些国家经济增长主要驱动力。
欧洲投资银行前副总裁克里斯蒂安·波帕日前对新华社记者说：“捷克和匈牙利的数据相当不错，罗马尼亚的经济增速很快，这些都是消费强劲、出口表现良好的结果。”
第二季度，罗马尼亚经济表现亮眼，其5.9%的增长率达到欧盟国家最高水平，超出市场预期。奥地利奥合国际银行分析师西尔维娅·罗什卡认为，私人消费仍是需求侧国内生产总值增长的主要动力；而在供应侧，经济增长的基础相对牢固。
罗马尼亚经济稳固增长主要源于工业和服务业增长。今年前7个月经济信心指数达到105.1点，高于去年同期的103.2点。
捷克经济第二季度环比增长2.3%。波兰经济也表现出强劲增长势头，第二季度国内生产总值环比增长1.1%，同比增长3.9%。波兰高层指出，经济增长源于传统的三驾马车动力强劲，即投资、消费和出口增长势头不减。
匈牙利官方统计显示，相对于第一季度4.2%的增长率，第二季度经济环比增长有所放缓，但仍达到3.2%，分析人士认为，在工农业生产都没有大幅增长的情况下，服务业成为增长的发动机。
斯洛伐克经济增长率达到3.3%。权威人士认为，该国经济正从危机中复苏。有分析人士表示，稳定的家庭消费和欧洲的经济复苏是斯洛伐克经济复苏的主要原因。国内需求上涨部分归功于汽车制造业投资增加。
专家认为，上述中东欧国家下半年有望继续保持较为强劲的经济增长，但增速可能会有所放缓，同时也面临一些挑战。
波帕认为，尽管罗马尼亚短期内将继续保持令人印象深刻的增长，放缓迹象已显现。此外，外贸失衡值得关注，罗马尼亚对外贸易持续出现逆差。从长远看，应保持财政和经常账户可持续，工资增长应与生产率增长相协调，还应通过投资释放增长潜力。
匈牙利官方表示，得益于减税、工资上涨以及国家住房补贴发放等利好因素，今年4.1%的增长可以实现。分析人士认为，下半年捷克经济有望保持增势，今年经济增长可能超过4%。
波兰也对下半年经济前景表示乐观，预计今年经济增长约4%，成为欧洲国家中经济稳定发展的国家。（新华社）
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