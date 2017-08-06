北京欲打造全球新兴机器人产业创新中心

2017世界机器人大会于22日至27日在北京举行。在22日的大会主论坛上，北京首次发布机器人产业创新发展路线图，提出“到2025年建成全球新兴的机器人产业创新中心”的战略愿景。
中国正从机器人应用大国转为创新大国。近年来，中国工业机器人销量年均增长35％，去年生产工业机器人7．2万台，产量约占全球四分之一。此外，中国工业机器人的语音识别、图像识别已达到国际先进水平，控制器、伺服电机、精密减速器等关键零部件均取得重大突破。
作为中国最大的前沿信息技术和新一代互联网技术策源地，北京在机器人前沿技术领域具有领先优势。2016年，北京软件信息服务业实现营业收入7287．6亿元。在人工智能领域，北京拥有人工智能企业240多家，专利申请数累计7841项。
记者从世界机器人大会永久落户的北京经济技术开发区了解到，这里已建成以亦创智能机器人产业园、大族企业湾为核心的机器人产业创新基地，吸引了哈工大特种机器人集团、安川首钢机器人有限公司等一批行业龙头及研发机构入驻，机器人企业达100家左右，产业规模约30亿元。
按照《北京市机器人产业创新发展路线图》，北京将分两阶段实现战略目标。第一阶段，到2020年，机器人产业收入达到120至150亿元，培育形成10家行业领军企业、10个研发创新总部，实施10个工业机器人重大应用项目；第二阶段，到2025年，机器人产业收入达到600亿元左右，形成全球领先的机器人技术协同创新体系，基本建成全球领先的机器人创新应用基地。
北京市经信委主任张伯旭表示，北京机器人产业发展正处于从起步到提速的重要时期，将优先发展工业机器人的集成应用，并支持发展服务机器人和特种机器人。（新华社）
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