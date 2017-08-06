小龙虾“横行”柏林，吃货们请注意：德国禁止捕捉、烧烤这种小龙虾

德媒称，在柏林，野生动物组织近日不断接到人们来电，称在该市蒂尔加滕区发现小龙虾上街情况，其中最密集的是在西班牙驻德国大使馆门前。不知道听闻这一消息，会不会有人坐不住了呢？
据德国之声电台网站8月21日报道，德国自然和生物多样性保护联盟（NABU）8月17日称，在柏林部分地区，小龙虾（学名淡水龙虾，也称螯虾）上街、横行占道。它们似乎在试图扩展“地盘”。
报道称，有人在蒂尔加滕公园周围的小道上看到它们，也有人在附近的西班牙大使馆外门前看到它们。在蒂尔加滕公园里看到小龙虾并不奇怪，然而这次的数量之多，在社交媒体上引起了关注。
德国自然和生物多样性保护联盟称，在过去几周里，很多人向其报告表示，看到了小龙虾。该联盟表示，对于柏林生态系统而言，这种小龙虾数量的大幅增加是一个问题。
据悉，这种小龙虾并非原产柏林，而是“出身”北美。那么，蒂尔加滕公园的这类小龙虾为何一下子多了起来呢？这可能与人们向池塘里扔小龙虾有关。由于它们的醒目外观和硬壳，很多人喜欢在鱼缸、鱼池也养几只。
根据当地渔业部门测量，蒂尔加滕的水质很好，这意味着，这些小龙虾可能是为了扩大繁殖而迁徙至此。
报道称，因此，德国自然和生物多样性保护联盟向家里养着这种小龙虾的人发出呼吁，不要再将它们倾倒入柏林的湖河中。
除此之外，对于美味小龙虾蠢蠢欲动的“吃货”们也请注意：根据德国法规，禁止捕捉、烧烤这种小龙虾。
听见吃货心碎的声音~
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