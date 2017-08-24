特朗普下月将会见马来西亚首相纳吉

美国总统唐纳德·特朗普计划于9月12日在白宫会见马来西亚首相纳吉，两国官员星期四证实。
美国司法部一直在对纳吉发起的一个基金组织（1MDB）进行刑事调查，该基金目前正在包括美国，瑞士和新加坡在内的至少六个国家面临洗钱调查。
在民事诉讼中，司法部力图起获总共约17亿美元的资产，称它是以盗用1MDB的资金购买的。
马来西亚外交部在一份声明中表示，纳吉将应特朗普的邀请进行访问。
外交部在声明中说：“两国领导人将会共同探讨互利合作的领域，包括国家安全，全球打击恐怖主义和极端主义的斗争，贸易和投资，这将有利于两国和两国人民。”
美国认为纳吉是打击激进伊斯兰教的主要伙伴。
但是，纳吉与1MDB丑闻联系在一起后，这种形象最近被破坏了。
特朗普期待“讨论如何加强和扩大我们的双边关系，扩大与美国在东南亚最密切的合作伙伴之一的区域合作”，白宫在宣布纳吉9月12日到访时说。
《华尔街日报》首先报道了这次会见计划，该报表示，纳吉可能会利用白宫访问，试图减少进一步调查1MDB的可能性。
因为司法部对1MDB丑闻提起诉讼，以及纳吉谋求加强与中国的联系，马来西亚与美国的关系去年出现低潮。
美国与马来西亚的关系在奥巴马担任总统时得以改善。美国认为，马来西亚是针对中国在东亚领土主张的重要伙伴。奥巴马在2014年对马来西亚展开了50年来首次的美国总统对马来西亚的访问。
纳吉是奥巴马重返亚洲战略的关键盟友，也是跨太平洋伙伴关系（TPP）条约成员国之一。
中国国家主席习近平也预计未来几个月将访问马来西亚，当地媒体报道说，虽然尚未正式确认。
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