长期使用爽身粉或致卵巢癌

美媒称，有些人或许会在洗澡后擦粉而且也没有多加思索。但近期的一些诉讼案件使公众注意到，女性经常在身体私密处使用爽身粉（又称滑石粉）和患卵巢癌风险上升之间可能存在联系。
据美国趣味科学网站8月22日报道，8月21日，美国洛杉矶的一个陪审团下令强生公司向一名女性支付创纪录的4.17亿美元。这名女性称，强生的婴儿爽身粉导致她患上卵巢癌。据美联社报道，伊娃·埃切韦里亚在这桩诉讼中说，她患上卵巢癌是“滑石粉过分危险和存在缺陷性质的直接结果”。
报道称，在今年2月完结的一个案件中，陪审团判定，亚拉巴马州一名62岁女性的家人有权从强生公司获得7200万美元赔偿。这名女性2015年死于卵巢癌。此前几十年，她一直把滑石粉当做妇科保健产品来使用。据美国《华盛顿邮报》报道，该陪审团判定，尽管知道可能的健康风险，但强生公司却未告知客户其粉类产品的潜在危险。
在同样针对强生公司的一起较早期案件中，陪审团于2013年发现，该公司存在过失，因为它没有提醒女性与每日使用该公司含滑石的粉类产品有关的卵巢癌风险。不过，在这个案件中，陪审团没有下令强生公司向案件中患癌的女性支付赔偿金。
报道称，这些诉讼案件使公众对滑石粉作为女性保健产品来使用和卵巢癌风险之间的联系有了更多认识。但实际上，科学界在30多年前就已经提出，两者之间可能存在联系。
报道称，这是一个富有争议的话题，因为生产商宣称，使用滑石粉和卵巢癌之间没有因果联系，但一些研究显示了相冲突的结果。
美国癌症学会考虑了现有的科学研究，并称“研究结果各有不同”。它说，一些研究报告说，对于定期在私处使用滑石粉的女性，患卵巢癌的风险略有增加，而其他研究则没有发现风险增加的情况。
根据有限的证据，世界卫生组织下属的国际癌症研究机构指出，在私密处使用滑石粉“对人类可能是致癌的”。
报道称，有些粉类产品含有滑石。滑石是一种矿物，在用于皮肤时，它可以帮助预防异味、湿气和发炎。在上世纪70年代之前，滑石粉产品可能含有石棉（现在是一种已知的致癌物），但自那时起，法律就要求滑石粉产品不能含有石棉。
报道称，以玉米淀粉为原料的爽身粉产品不含滑石。这种产品被认为可以安全用于女性私处，并且迄今为止尚未发现它们同女性癌症有联系。此外，没有证据显示，在女性的其他身体部位（如腿部或背部）抹滑石粉会增加其患卵巢癌的风险。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost