美媒分析中国崛起引发世界最深刻变化

美国《福布斯》双周刊网站8月22日发表香港大学客座教授让-皮埃尔·莱曼的文章《中国崛起，美国衰落：21世纪乱世》称，中国正崛起为21世纪的一大全球强国，而曾经主宰20世纪的美国却在衰落。正如19世纪和20世纪的非西方国家必须了解西方一样，现在所有国家也必须了解中国。
文章称，自15世纪末以来的近500年里，世界基本上一直由西方主导。而鉴于当前的趋势，世界似乎正在经历史上最深刻的变化。
文章称，中国正崛起为21世纪的一大全球强国，而曾经主宰20世纪的美国却在衰落。中国曾经是一个富有而骄傲的大国，之后它急剧衰落。中国没有西方盟国。与日本不同，中国并不试图效仿任何西方体制。如果你问中国是什么体制，答案是“有中国特色的社会主义制度”。
文章称，中国带来的新挑战是军事和经济方面的挑战——但也是历史、文化、地缘政治、哲学和意识形态方面的挑战。正如19世纪和20世纪的非西方国家必须了解西方一样，现在所有国家也必须了解中国。在了解中国的过程中，很难想象有比霍华德·弗伦奇的《天下万物：历史如何帮助中国力争成为全球强国》一书更好的指南了。这本书就像一股杰出的知识源泉，就中国如何看待世界及自身命运给出了令人信服的观点。它把对于中国过去、现在和未来的概略看法与中国在南海和东海的立场观点结合在了一起。弗伦奇给出的是中国视角。要在21世纪保持清醒，就必须了解它。你还必须了解中国人如何看待世界历史以及如何将它应用到自己身上。
文章称，中国的崛起只是世界全貌的一半。另一半是美国的衰落，事实上是整个西方的衰落。这正是爱德华·卢斯的新书《西方自由主义的退败》的主题。卢斯认为，西方自由主义的退败是一场必将发生的灾难。其他暂且不说，美国的衰落和西方自由主义的退败至少意味着曾在20世纪下半叶发挥至关重要作用的西方联盟失败了。正如卢斯所指出的，曾在世纪之交盛行的历史终结论认为民主已经取得胜利，而事实上，在过去10年里有25个民主国家以失败告终。
文章称，随着中国的崛起和美国的衰落，人们的目光正日益转向柏林和安格拉·默克尔。然而，曾经当过全球领袖（并失败）的德国人并不太热衷于接受这一强加给他们的荣誉。
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