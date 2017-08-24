不愿当朝鲜靶子 不满美外交政策：关岛重新审视与美国关系

北朝鲜提出发射4枚“火星”-12型中远程弹道导弹对关岛进行包围打击的方案导致美朝紧张关系加剧，以此为契机，关岛当地要求摆脱“美国领土”地位的声音日益高涨，关岛设有美军基地是其成为打击目标的原因；另一方面关岛对美国外交政策无法发挥影响力，当地的不满情绪日益凸显。
关岛政府一直以来在特别委员会上讨论如何界定与美国的关系，选项包括独立、成为美国的州以及像马绍尔群岛等那样签署规定美国统一行使军事外交权的《自由联系条约》。但即使关岛民众进行公投作出选择，其结果也不具备约束力，如果得不到美国国会批准，则无法实现。
14日，要求从美国独立出去的团体等在关岛中心地区举行了和平游行，约100名学生和当地议员参加，高呼“要和平，不要战争”。一位参加游行的环保组织成员表示：“在16万人口的关岛能聚集这么多人，实属罕见。这体现了人们想改变关岛受美朝关系威胁的现状。”
关岛面积的三分之一由美基地占据，当地有很多年轻人加入美军。关岛是连接美国与亚洲的重要战略据点，因此一直以来都在遭受北朝鲜威胁。关岛居民虽然拥有美国国籍，但在美国总统选举中没有投票权，关岛选出的联邦众议员也没有表决权。
一位26岁的关岛大学讲师是此次示威游行的组织者之一，他表示:“大部分关岛人都觉得北朝鲜只是在口头上威胁，基本不可能发起实际攻击。但重要的问题是，为什么我们要成为靶子？”他强调有必要就作出什么样的选择正式开展讨论，称“应该摸索摆脱只背负美国军事重担的现状，包括独立这一选项”。
关岛电视台一位报道员表示:“关岛人的命运被并非由自己选出的总统掌握，这次事件成为重新审视与美国关系的契机。”
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