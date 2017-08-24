特朗普称金正恩开始“尊重”美国

外媒称，美国总统特朗普8月22日说，他对于朝鲜的攻击性言辞开始奏效。
据法新社8月23日报道，特朗普在亚利桑那州菲尼克斯举行的类似竞选活动的集会上对成千上万名支持者说：“有些人说我言辞过于严厉，其实还不够严厉。但金正恩，我认为他正在开始尊重我们。我尊重这个事实。我非常尊重这个事实。”
他补充说：“而且也许，虽然很可能不会，但也许会发生一些好事。他们不会告诉你们，但也许会发生一些好事。”
报道称，特朗普的言论与国务卿蒂勒森的言论相呼应。蒂勒森8月22日早些时候承认平壤近来展现出“克制”，没有在联合国实施严格的新制裁措施后进行新的核或导弹试验进行回应。
另据法新社8月22日报道，美国8月22日表示，平壤对联合国严厉的新制裁措施展现出克制，因而可能在“不久的将来”与朝鲜进行会谈。
美国国务卿蒂勒森在向记者作简报时特意指出，在联合国安理会上个月施行新一轮更加严厉的制裁措施后，朝鲜还没有进行任何新的核或弹道导弹试验。
蒂勒森说：“我很高兴看到平壤政权确实展现出我们过去从未见过的某种程度的克制。我们需要看到他们作出更多努力，但我愿意承认他们到目前为止已经作出的努力。我想认识到这点很重要。”
美国官员对法新社说，蒂勒森确实指出美国政府看到了当前紧张局势出现缓和的迹象，希望借此让朝鲜看到能够走向对话的机会。
蒂勒森说：“我们希望这是我们一直想要看到的信号的开端——也就是朝鲜准备好克制他们的紧张等级，他们准备克制自己的挑衅行为。或许我们正在打开在不久的将来开展一些对话的通道。”
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