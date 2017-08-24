美单边制裁中俄涉朝企业 要求日本同步行动

外媒称，美国8月22日实施与朝鲜问题相关的新制裁，把矛头对准中国和俄罗斯企业。
据路透社8月22日报道，美国财政部指定6家中国实体、1家俄罗斯实体、1家朝鲜实体和2家总部在新加坡的实体作为制裁对象，其中包括一家中国企业在纳米比亚的分公司以及一家在纳米比亚开展业务的朝鲜实体。此轮制裁的目标还包括6名个人，包括4名俄罗斯人、1名中国人和1名朝鲜人。
美国财政部称，新制裁针对的是那些为朝鲜核导计划及能源贸易提供帮助的实体和个人。这些措施还针对帮助朝鲜向外国派遣劳工并使被制裁的朝鲜实体能够使用美国和国际金融系统的实体和个人。美国司法部还在寻求没收涉嫌为朝鲜银行洗钱的多家企业的1100万美元资金。
报道称，最新宣布的这些措施没把与朝鲜进行交易的中国金融机构作为制裁对象，如果那样的话会极大地激怒北京。特朗普政府仍希望中国将向平壤施压。哥伦比亚大学专家理查德·奈菲尤说，看来美国在“试探中国对于附带制裁的容忍度有多大。美国还没有着手采取任何制裁银行的大动作，这表明他们相当担心遭到反击的风险”。
另据美国《洛杉矶时报》网站8月22日报道，特朗普政府8月22日对它所说的与朝鲜合作的俄罗斯和中国企业及个人实施新一轮经济制裁。这种制裁措施意味着美国当局能冻结制裁对象在美国的所有资产，并禁止美国企业和公民与他们做生意。
美国财长史蒂文·姆努钦发表声明说：“财政部将继续加大对朝施压力度，把那些支持朝鲜推进核导计划的人作为制裁对象，将他们从美国的金融体系中孤立出去。”
此外据日本《朝日新闻》8月23日报道，美国财政部8月22日宣布，将对中俄等国的企业和个人实施单边经济制裁，原因是这些企业和个人涉嫌支持朝鲜核武器开发。美国政府称，这是最大规模的对朝制裁。
报道称，美国政府人士说，此次也要求日本采取同步行动。日方已回复美方说，决定对部分企业采取同样的制裁措施。这样做是为了形成旨在切断朝鲜导弹开发资金来源的有效对朝“包围圈”。
另据《日本时报》网站8月22日报道，日本新外相河野太郎8月22日主张“严格而彻底地”执行联合国对朝制裁，以进一步对这个闭关自守的政权施加压力，并说必须消除破坏制裁效果的“漏洞”。
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