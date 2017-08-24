美新阿富汗战略欲警告巴基斯坦：别与中国走太近

德媒称，美国总统特朗普制定了一项针对阿富汗的新战略，该战略旨在确保美国在对这个国家实施了超过16年的军事介入后，继续给予其支持。
据德新社8月22日报道，特朗普承认，他最初的本能反应是将美国军队撤出阿富汗，但是在就任总统后意识到“在坐到椭圆形办公室的桌子后面时，作出的决定会大不相同”。
特朗普在8月21日黄金时段发表的讲话中提醒，“我们不能在阿富汗重复我们的领导人曾在伊拉克犯下的错误”，也就是他所说的给像“伊斯兰国”这种恐怖组织创造了滋生土壤的匆忙而错误的撤军。
但是分析人士说，美国加大在阿富汗行动力度的决定或许更多地与更广泛的地缘政治格局有关，特别是中国日益壮大的影响力。
德国外交关系协会的约瑟夫·布拉姆尔说：“这无关阿富汗，而是关乎巴基斯坦。而当你想到巴基斯坦时，就会想到中国。”
报道称，新战略包括华盛顿对待巴基斯坦的方式发生的改变，特朗普说，巴基斯坦给恐怖分子提供了庇护所。
布拉姆尔说，对巴基斯坦施加更大的压力再加上美国向阿富汗派驻更多兵力都是向巴基斯坦发出的警告，让它不要与越来越试图在本地区施加自身影响力的中国走得更近。
他说：“巴基斯坦最近确实与中国走得很近。我看到中国和美国出现对抗加剧的苗头。”
另外一些分析人士也认为，中国与俄罗斯一道，一直在与拥有核武装的巴基斯坦发展关系，从而增加它们对阿富汗的影响。
南亚民主论坛的创始人保罗·卡萨卡对德国之声广播电台说：“美国需要意识到它在阿富汗正面对着由巴基斯坦、俄罗斯和中国组成的一个敌对的三方联盟。”
不过设在美国的德国马歇尔基金会的研究员安得鲁·斯莫尔说，他认为美国的新战略并非针对中国。不过他表示，新战略的确比以往更多地考虑到了中国所发挥的作用。
斯莫尔说：“我并不真的认为向巴基斯坦施压就是针对中国。我认为存在着中国会作出这种解读的可能性，这要看到底采取了哪种类型的措施。”
他说，如果巴基斯坦和美国之间的关系因为美国施压而恶化，中国甚至可能愿意介入，在两国之间发挥调停作用。其他分析人士说，特朗普宣布的消息似乎并不意味着美国的政策会出现任何大的调整。
皇家国际问题研究所亚洲计划高级研究员加雷思·普莱斯说：“说实话，我并不真的确定新战略到底是什么——它看起来和过去的战略非常类似。”
他说特朗普的政策似乎“更像针对阿富汗的愿望清单”，不过尚不清楚如何实现它们。
他的讲话缺乏具体内容，比如在美国会向阿富汗再派出多少军人的问题上。他说，相反，新路线的一个核心支柱“是从基于时间的方式转变为基于环境的方式”。
特朗普说：“我说过多次，美国提前宣布我们打算开始或结束军事选项的日期会起到适得其反的作用。我们不会谈论军人的数量或者关于下一步军事行动的计划。”
普莱斯指出，特朗普宣布的这一决定背后所蕴含的主要信息或许是要表明美国致力于参与阿富汗事务，以反击该地区日益增加的怀疑情绪。
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