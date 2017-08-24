杜特尔特发声反驳“中国入侵说”

外媒称，菲律宾总统杜特尔特8月21日晚间表示，他认为菲律宾没有理由因为南海一座有争议的沙洲而与中国开战。
据《菲律宾每日询问者报》网站8月23日报道，对于菲律宾最高法院法官安东尼奥·卡皮奥所谓“中国入侵菲律宾领土”的说法，杜特尔特当晚打破沉默，在总统府马拉卡南宫举行的记者会上说：“我为什么要保护一个沙洲，为了一个沙洲让菲律宾人去送命？”
卡皮奥在8月19日发表的声明中说，中国的两艘护卫舰、一艘海警船和两艘渔船正在守卫铁线礁。铁线礁是南沙群岛中距离菲律宾控制的中业岛4.63公里的一个沙洲。
菲律宾外交部长阿兰·卡亚塔诺22日说，此事已“通过外交方式得到解决”。
杜特尔特8月21日晚在记者会上说，中方向他保证，不会在铁线礁上建造建筑物。菲律宾已经与北京达成了“临时解决办法”，包括明确中国不会在该地区新建建筑物，也不会驱赶菲渔民。他说：“他们只是在那里巡逻，因为我们是朋友。”
杜特尔特承认中国船只出现在该地区，但否认是在“入侵”菲律宾领土。他说：“中国不会那样做。那里对所有人都是开放的，因为他们和我们都声称对它拥有主权。至少我们没有遭到驱赶，而那在以前曾是个问题。”
另据美联社马尼拉8月22日报道，两名菲律宾安全官员8月22日表示，由于担心菲律宾会在南中国海争议水域一系列无人居住的沙洲上建房，中国最近在该地区部署了军舰和海警船。不过，菲政府称，由于两国关系友善，这一问题已经很快得到解决。
这两名菲律宾高级安全官员对本社说，在一群菲律宾渔民被发现出现在铁线礁上后，从8月12日起，中国三艘军舰、一艘海警船及十艘渔船开始对该地区进行监视。最终，菲律宾人离开了，但中国人留了下来。
这两位官员要求匿名。另一位同样要求匿名的菲律宾高级外交官说，中国“担心我们（会在沙洲上）建房”，不过，最近几天双方官员已经在私下里悄悄地解决了这一问题。这位外交官本人参与了该谈判。
本社看到的一份菲律宾安全报告说，三艘中国军舰、一艘海警船和十艘渔船在铁线礁驻守。报告说，中国一架蓝色直升机于8月15日曾经从中业岛西南海岸低空掠过。
外交部长阿兰·卡亚塔诺8月22日说，这一问题已经通过外交途径解决，并且否认中国入侵了铁线礁。“让我向你们保证，在那一地区已经没有任何问题。”
在北京，中国外交部发言人华春莹说，一些别有用心的人正在企图挑起中菲之间的矛盾。
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