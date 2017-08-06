中国内地出现雇保镖APP：请保镖像约车一样容易

中国东部的一家安保公司推出一款智能手机应用软件，这款应用软件将使雇用一名私人保镖像预约出租车一样容易。
据香港《南华早报》网站8月23日报道，青岛新闻网上周消息显示，这款由一家安保公司开发的应用软件名叫“锦衣卫”，将于下月提供服务。通过这款应用软件，山东省青岛市民可以看到47家公司共5万多名保安的信息，并获得服务。
该款应用软件的创作者李尚尚说，这是一款滴滴保镖模式的APP，可以随时随地跟滴滴打车一样，呼叫自己身边的保镖。只要打开这个手机软件，就可以看到自己身边有多少个安保公司和私人保镖。根据自己的需要下单，如果是比较小的单，比如只需要一个保镖护送，则就有离你最近的保镖接单；如果是企业类，需要多位保镖，就会有安保公司接单，负责人员组织。
保镖可以用于广泛的领域，比如要转移一部分重要物品、或是有重要客户需要接机，甚至紧急救护。 他介绍说，当在社会上产生纠纷，被人骚扰，又不方便报警处理，如何保障自己的安全？使用这款锦衣卫软件，可以第一时间找人保护你。
“这款软件分为用户端和保镖端，用户端又分为企业用户和个人用户。当有安保需求的时候，用户可以像滴滴打车一样方便的预约保镖，还有企业的紧急护卫服务。保镖端就是符合保镖条件的个人，这一类人群多是吸收退伍军人，就跟专车司机一样，上传身份证、退伍证，经过认证，挂靠在安保公司名下，统一学习保镖礼仪规范，配备统一的服装，就可以接单了。
不过这则报道在微博上引起了有趣的反应。一些用户质疑包保镖的招募和甄选过程以及它对现代社会的影响。
报道称，软件开发公司没有对此发表评论，但青岛新闻网引述李尚尚的话说，该服务所使用的许多保镖大多是退伍军人，他们会接受严格的背景检查。
“未来的锦衣卫APP，除了更加完善身边的保镖服务，还会推出国外事业的安保服务，现在很多中国企业在国外，对安保服务需求大。”该公司的CEO闫兵介绍说。
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