福特或与众泰成立合资公司 欲领军中国电动汽车市场

英媒称，美国福特汽车公司表示，它正与一家中国公司讨论为中国这个全球最大的汽车市场建立一条新的电动汽车生产线。
据英国广播公司网站8月22日报道，福特称，它正考虑与中国电动汽车制造商安徽众泰汽车股份有限公司建立一家合资企业。
众泰汽车是小型、零排放电动汽车的主要生产商。
此举恰逢中国的汽车生产商面临旨在促进电动汽车销售的新规定，后者是政府减少环境污染的努力的一部分。
中国的电动汽车保有量已超过其他任何国家。福特称，它预计到2025年中国的纯电动汽车销量将达到400万辆。
福特副总裁兼亚太区总裁傅礼德表示：“电动汽车将在未来中国汽车市场上占据相当大的份额，福特希望成为该领域的领军者，为消费者提供卓越的产品。”
福特一名发言人说，公司希望在年底之前跟众泰汽车达成协议。据福特称，众泰汽车今年前7个月已销售约1.6万辆纯电动车，同比增长56%。
福特2015年曾表示，它打算在2020年之前向电动汽车技术领域投资45亿美元并推出13款电动车或混合动力车。
该公司还表示，到2025年福特在中国销售的汽车中有70%将提供电动车版本，以供消费者选择。
福特在中国已拥有两家合资企业，今年前7个月在中国销售的汽车超过60万辆，比2016年同期下滑7%。福特将汽车销量下滑部分归因于政府奖励政策的变化。
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