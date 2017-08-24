中国共享经济迎来投资热 须谨防泡沫

美媒称，由于资金充裕并受到共享单车繁荣的鼓舞，中国的风险投资人纷纷进入共享经济领域，为各种共享服务的企业提供资金。
据美国《华盛顿邮报》网站8月18日报道，在某种意义上，这种热情是合理的。中国必须从制造业和资源开采转向一种以服务为基础的经济，这种经济部分由互联网驱动。
报道称，中国政府已经投资于创业领域并扶植本土技术企业。中国政府新创办的分享经济研究中心估计，2016年共享经济部门增长103%，市场交易额约为34520亿元人民币。该中心的研究人员预计，未来几年，共享经济部门的年增长率将达到40%。该中心说，到2020年，共享经济将占中国国内生产总值的10%。
然而，报道指出，并非所有人都确切地知道“共享经济”的真实含义。诸如滴滴和途家（中国一家住房共享企业）等公司利用了现有资源——汽车和住房——并让其他人付费使用它们。但也有投资人说，很多新的自称提供共享服务的企业并不使用“闲置资源”。
报道称，在一些情况下，企业推出的产品似乎不如现有产品使用方便。不过，这个事实看起来没有阻止投资。
报道援引经济学家的分析指出，共享经济的投资热潮要谨防泡沫。
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