朝鲜欲改变旅游模式吸引游客

朝鲜政府希望改变它的旅游模式，从当前组团游览被视为“斯大林风格主题公园”的平壤转变为享受西班牙贝尼多姆岛风格的阳光和沙滩。
元山被称为朝鲜东海岸的明珠。元山距离平壤约200公里，拥有美丽的沙滩、湖泊和瀑布，甚至在郊区还有一个滑雪场。2014年元山被朝鲜政府划批为国际旅游区，允许接收外国投资。元山的旅游开发计划雄心勃勃。未来的宏图包括：开通国际航班、高铁连接城市、修建娱乐区和更多的酒店。
一个朝鲜官员代表团最近访问了西班牙，游览贝尼多姆、冒险港等地中海沿岸的旅游城市，这些地方或可为孤立封闭的朝鲜旅游业的发展提供灵感。
虽然关于游客数量并没有官方数字，但估计每年有4000至5000名西方游客到朝鲜旅游，大部分是美国、英国和德国游客。据韩国海洋水产开发院估计，这些游客每年为朝鲜带来约3000万至4300万美元的收入。
但专营朝鲜旅游的科克雷尔认为，元山的旅游开发计划应更多面向本地游客，尤其是平壤曰益壮大的中产阶级，他们已经有条件去旅游并在海边度假。
科克雷尔说：“虽然朝鲜希望吸引外国游客，但是西方游客寻找的是朝鲜的原味，是一个陌生和被孤立的国家的真实状态，而不是去那里的海边度假。”
旅游业受到了当前因为朝鲜核试验而日益紧张的半岛局势的影响。科克雷尔说：“这种紧张气氛一直都存在，但是从未像现在这样影响旅游业，这一次的危机正在产生巨大影响。”
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