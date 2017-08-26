评估潜在战区 对美发出信号：俄轰炸机编队巡航半岛周边

在美韩举行的“乙支自由卫士”联合军演的背景下，俄罗斯简单明了又不乏技巧地表明了自己的利益，以及在朝鲜半岛地区的行动能力。
俄罗斯图-95MS战略轰炸机24曰在日本海、黄海和东海中立水域上空执行了预定飞行任务，并在飞行中进行了空中加油。为轰炸机护航的是苏-35S战斗机A-50预警机，如此豪华的护航编队是近年来首次出现。这次飞行严格遵守国际法，没有侵犯他国边界。在某些航段，俄罗斯飞机引起了韩国空军和日本航空自卫队的关注。
此前，两架图-95MS和两架图伊尔-38反潜机飞过日本海沿岸，同时，两架图-142反潜机从部署有美国大型空军基地的日本太平洋沿岸飞过。共同社指出，曰本已有3年没有观察到这样的飞行了。
俄罗斯通过这几次行动动计划地评估了潜在战区，向试图主导朝鲜半岛军事政治局势的美国发出了某种信号。俄罗斯远程飞机定期在大西洋、北极、黑海、太平洋中立水域上空飞行。但图-95MS并不经常在战斗机和预警机的护航下出动。这个不寻常的组合证明俄罗斯航空兵群已经做好了完成战略任务的准备。朝鲜半岛的潜在战区已经被俄方一览无遗，包括美军基地和舰艇。
日本海是俄罗斯、朝鲜、韩国和日本的内海。作为外来者的美国对朝鲜日益频繁的威胁，以及它和地区盟友举行的大规模演习不能不让身为近邻的俄罗斯和中国警惕。美囯总统特朗普多次表示要用航母战斗群和核潜艇“解决”朝鲜。
莫斯科无法对美国这种许诺视而不见，朝鲜距俄太平洋舰队的主基地只有120公里。无论如何，俄罗斯必须对本国领土附近爆发大规模军事冲突的威胁作出应对。同时，俄呼吁朝鲜不要对美韩军演作出反应。朝鲜也相对比较克制，没有进一步动作。
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