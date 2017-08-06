BBC：美对华贸易战将动摇中美关系“压舱石

英国广播公司8月23日刊登题为《再谈修昔底德陷阱：中美较量 必有一战？》的文章称，古希腊历史学家修昔底德认为，当一个崛起的大国与存在的统治霸权竞争时，双方都面临类似公元前5世纪雅典崛起引起陆地霸主斯巴达警惕的局面，现有霸主面对崛起强权的挑战多以战争告终。雅典同斯巴达经过长达30年的战争后均走向灭亡。
文章称，唐太宗曾经说过，以史为镜，可以知兴替。1400多年后的中美竞争似乎到了狭路相逢的境地，中美决策者能够从历史中吸取什么教训呢？
“中美竞争，赢者通吃”
哈佛大学肯尼迪政府学院贝尔佛科学与国际事务中心主任格雷厄姆·艾里森曾用“修昔底德陷阱”来比喻当前中美关系面临的危险。
刚刚离开白宫的特朗普总统的前战略顾问史蒂夫·班农不久前曾说，美国同中国正在进行一场赢者通吃的较量：“我们正在与中国打经济战。25或30年内，我们中的一个将成为霸主，如果我们沿着这条路走下去，霸主将是他们。”
“与中国的经济战争决定一切，我们必须疯狂地关注这一点。我认为，如果我们继续落败，我们就离到达一个我们永远无法恢复的拐点只差5年，至多10年。”
班农绝非白宫唯一的，也不是最资深的经济民族主义者。早在班农进入特朗普的核心圈子之前，特朗普本人在2011年的经济宣言中就坚称：“中国不是我们的朋友”，“要对中国强硬”。特朗普写道，“中国偷走了我们的工作，破坏了我们的制造业，快速盗取我们的技术和军事能力”。
班农认为，美国目前经历的“是美国历史上的第四次大危机”，而之前的危机，诸如独立革命，内战和上世纪30年代的大萧条，无一不以战争结束。他认为大规模冲突是解决这些历史危机的办法。
文章称，2010年班农认为2008年的金融危机导致了目前的危机。班农的危机导致战争的逻辑暗合中美必然走向“修昔底德陷阱”的看法。中国自30年前改开以来在经济、政治、军事等综合实力方面的崛起，一直招致来自美国及其西方盟国的“中国威胁论”怀疑。
以史为镜知兴替？
在哈佛大学的一项应用历史研究在总结过去500年历史时找到16次国家崛起撼动了主宰强权的例子，研究人员认为其中12次符合“修昔底德陷阱”模式，因为竞争结果都导致了战争。但是还有4次最后并没有发生战争，避免了“修昔底德陷阱”。这些案例对中美竞争有多少借鉴呢？
文章称，对比历史案例，年贸易额超过5000多亿美元的双边经贸关系使中美关系同美苏冷战有了本质不同。美国作为世界头号经济，政治和军事强国正面对世界第二大经济体中国的全方位崛起，已经不同于欧洲范围的竞争案例。
另外，在世界主权国家比比相邻，世界政治地图呈饱和状态的时候，虽然中国多次对美国强调说，太平洋足够大，容得下中美两国发展。
经贸关系往往被说成是中美关系的“压舱石”，但如果美国启动贸易法案的301条款调查中国窃取美国知识产权行为，引发美国同中国的贸易战，那么随着中美关系中被形容成“压舱石”的稳定因素降低，对抗因素就会加剧。
中国一再提醒美国中美“在贸易战中没有赢家”，“19世纪或20世纪的零和思维不能被应用于处理21世纪的问题。”一战前一边是热衷结盟的英法俄，一边是德国和奥匈帝国结盟，争取和平的外交努力相对决策者的阴谋和猜忌显得微不足道。
德国哲学家黑格尔说过，历史给人们的教训就是：人们从来都不知道汲取历史的教训。
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