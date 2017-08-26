解放军轰-6K抵近让日本紧张 中方：还要常去

日媒称，中国军方8月24日宣布，中国空军战机当天进行了远洋训练。此前，空军发言人申进科曾表示，中国空军开展的常态化远海远洋训练，符合相关国际法和国际实践，是提高实战能力、推进强军事业的正常需要。“不管遇到什么阻挠，中国空军还要一如既往；不管谁来跟着伴飞，中国空军还要常去多飞！”
据日本《产经新闻》网站8月25日报道援引日本防卫省称，8月24日，中国空军6架轰-6K轰炸机越过冲绳本岛和宫古岛之间上空，飞行至纪伊半岛海域，航空自卫队战斗机随之紧急起飞。中国飞机没有侵犯日本领空。6架轰-6K飞越冲绳本岛和宫古岛之间上空后，绕日本列岛在太平洋上空朝东北飞行。飞至纪伊半岛海域后，机群掉头沿相同路径返回了东海。据防卫省统合幕僚监部称，这是首次发现中国飞机按上述路径飞行。
关于中国军机此次飞行，防卫省官员说，“很可能是在收集情报或者是进行训练。虽然没有违反国际法，但因为此前没有进行过这样的飞行，将继续加以关注”，表示希望在警戒监视方面做好万无一失的准备。
据共同社8月24日报道，日本防卫省24日称，中国6架轰-6K轰炸机经过冲绳本岛与宫古岛之间，飞至大阪南部的纪伊半岛近海上空，日本航空自卫队战斗机紧急升空应对。防卫省表示，这是首次在该路径上发现中国飞机飞行。
防卫省正在分析中方的意图。据防卫省介绍，6架轰炸机24日上午飞经冲绳本岛与宫古岛之间的公海上空，然后沿太平洋朝东北方向飞行，抵达纪伊半岛近海后按原路返回了东海。
又据时事社京8月25日报道，8月24日，6架中国轰炸机首次飞行至纪伊半岛海域。内阁官房长官菅义伟8月25日在记者会上确认该消息属实，并表示：“今后，中国的动作有可能更加活跃，日本将持续关注，并坚决守卫我国领土、领海和领空，同时进行全面的警戒监视。”他表示，日本将强化对中国的警戒。
防卫相小野寺五典说，日本已通过外交途径向中方表达对此事的“关切”。他指出：“尽管在公海上空飞行，在国际法领域没有问题，但我们仍然需要进一步分析确认中方的意图。”
另据路透社8月25日报道，中国军方说任何阻挠都无法阻止中国空军进行远海远洋训练，并宣布进行新一轮远洋训练，此类演练曾经令日本感到不安。
官方的“空军发布”微博8月24日晚些时候说，中国空军战机当天进行了远洋训练，但没有提供在何处演练等具体细节。该微博援引一位空军发言人此前的话说：“不管遇到什么阻挠，中国空军还要一如既往；不管谁来跟着伴飞，中国空军还要常去多飞！”
报道称 ，中国正在执行一个雄心勃勃的军事现代化计划，这个计划包括打造航母、开发隐形战机使其具备在远离中国沿海的地方投放力量的能力。
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