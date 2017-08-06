半数中国买家闲置海外房屋

外媒称，投资银行瑞银集团对中国内地客户进行的一项调查显示，四分之一的中国海外购房者将他们的公寓空置，而多数人是以现金支付购房费用的。
据澳大利亚《时代报》网站8月22日报道，另外还有25%的海外业主只是临时使用他们的住宅。这意味着约一半中国内地买家在海外所购的物业没有得到充分利用。
海外买家推动了澳大利亚房地产业的蓬勃发展。
根据澳大利亚统计局的统计，自2012年以来，各州首府的房价上涨了近44%。
只限于购买新建物业的海外买家的大举杀入也带来了东海岸城市公寓市场的繁荣。
瑞银集团的调查显示，拥有海外房产的中国消费者中，63%买房用于投资，其中约三分之二出租。
半年一次的中国消费者调查涵盖了海外置业的购买意向和购买习惯等问题。
调查显示，中国消费者前五大首选国际投资目的地包括中国香港、新加坡、日本、加拿大和澳大利亚。
分析师金·赖特说：“那些以投资为目的并且空置房产的人可能会把房产看作积累财富和资本增值的手段。”
调查报告出台前一周，中国正式对投机于海外房地产开发业务的公司踩刹车，因为它们“不是实体经济”，并可能造成资金外流，损害中国的金融利益。
墨尔本的开发商阿什利·威廉斯说，地方银行对外国人申请贷款的限制以及印花税的增加已经“减缓”了购房活动。
墨尔本有可能马上出现公寓供大于求的观点属于言过其实。
威廉斯说：“供大于求的局面将出现在几个超高密度地区，而不是整个市场。”
墨尔本地标建筑的开发商拉里·克斯托曼表示，如果中国和其他投资者退出市场，将对承租人产生影响。
但是，更严格的澳大利亚银行和监管要求以及中国政府对公民向海外转移资金的限制并没有打击到中国消费者未来两年到海外购房的需求或意愿。
中国消费者调查报告撰写人说：“我们的调查显示，大陆消费者拥有海外物业的趋势呈上升态势。值得注意的是我们的调查并没有抓住那些高价值消费者。”
“在积极购房的人中有三分之二表示，中国加强资本管制并没有阻止他们。”
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