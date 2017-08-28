亚马逊完成超市收购发力线下零售

美国电商巨头亚马逊28日完成对全美最大的天然和有机食品连锁零售商——全食超市的收购，线下销售模式与互联网巨头结合的趋势凸显。分析人士表示，传统零售商面临更大的冲击，零售行业格局将重塑。
记者当天走访纽约哥伦布圈一家全食超市发现，超市标志已从此前的“全食”改为“全食＋亚马逊”，商品最大降幅高达43%，同时还以优惠价出售亚马逊智能音箱Echo和Echodot。
据悉，未来全食自有品牌将在亚马逊多个平台上销售，部分全食门店还将设有亚马逊包裹储物柜，方便消费者自提购物产品或进行退货，进一步降低物流成本。
亚马逊全球消费者部门首席执行官杰夫·威尔克表示，公司致力于向所有消费者提供买得起的健康有机食品。
今年6月，亚马逊宣布斥资137亿美元收购全食。这是公司成立以来最大的一笔收购，被认为是亚马逊拓展线下业务和实体零售渠道的一个重要步骤。8月23日，全食股东批准这项交易。
纽约大学商学院副教授埃格斯接受采访时表示，收购不仅可以帮助亚马逊吸引全食的高端消费者，还有利于通过全食仓储渠道为顾客更快捷地送达生鲜产品。
实际上，线下与线上零售的竞争从未停歇，亚马逊的战略步伐也一直受到美国传统零售巨头的关注。就在几天前，沃尔玛宣布将联手互联网巨头谷歌公司推出语音购物服务，今后消费者可在谷歌助理平台上通过语音下单购买沃尔玛产品。此举被分析人士解读为两大巨头联合挑战亚马逊的一项重要策略。
作为横跨电商、娱乐和数据存储等行业的公司，亚马逊业务发展迅速，在对传统零售“攻城略地”的同时，也十分注意线下实体业务“反哺”线上。
位于纽约的亚马逊书店通过奖励Prime会员成效显著。记者走访发现，顾客若是Prime会员，无论网上还是店内购买书籍均可享受优惠价，非会员则只能在线上购物时享受优惠。
本次收购全食后，亚马逊Prime会员制度将替代现有全食顾客奖励计划，以确保Prime会员还可享受全食的优惠活动。对此，摩根士丹利表示，这将吸引更多潜在客户成为Prime会员，并认为亚马逊股价走势乐观。
全食创立于1978年，全职雇员9万左右，全球直营门店400余家。近年来，亚马逊一直在推广其网上食品销售业务，并视其为新增长点。数据显示，自今年年初起，亚马逊股价已上涨26.1%，大幅高于标准普尔500种股票指数的9.1%。
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