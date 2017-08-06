新加坡央妈拍案而起 二维码支付年底反超中国

新加坡无现金支付虽然门类众多，但是相较于中国广泛使用的二维码支付，新加坡却落后不少。自从李显龙总理在半个月前将这个话题在国庆群众大会上提出后，新加坡开始加快赶超步伐。
新加坡中央银行今天宣布，要在今年内推出全国统一的二维码支付系统，未来不管是信用卡、借记卡、电子钱包，无论是较大的商家还是小摊贩，又或者是国际用户，都能通过这个新加坡的统一二维码进行支付。
这意味着，中国支付宝和微信支付之间不能相互支付的情况将不会在新加坡出现，各种支付体系将能互通互付。这也意味着，新加坡的二维码支付系统将反超中国。
作为央行的新加坡金融管理局今天宣布，该局已经成立了一个名为SGQR的行业行动小组——支付理事会，专门为新加坡开发统一的二维码支付系统。
这个系统将在今年底前完成，届时国内外的支付服务都能使用，同时也考虑到二维码的支付管治和实施策略。
金管局说，新加坡的借记卡和信用卡支付方式在大量的商家和零售商方面运作良好，但这些方案却对小商家来说，不够灵活，因为小商家们不希望采用太多的设施，并且使用费不应太过昂贵。
但是，二维码支付的推广也有各种服务太多的风险，导致商家的效率降低。
所以，新加坡新成立的支付理事会表示，统一的支付二维码能够满足不同支付服务，无论是电子钱包还是银行，让支付对每个人来说，更容易、便捷、无缝和安全。
支付理事会将由新加坡金管局和资讯通讯媒体发展局领导。
新加坡的这个行动小组成员还包括新加坡建屋发展局、国家环境局和新加坡标新局。
引人注目的是，支付理事会还纳入了中国支付宝新加坡分公司、新电信、NETS、银联新加坡、星展银行、华侨银行、大华银行、万事达和维萨。
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