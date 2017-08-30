离岸人民币汇率创14个月新高

英媒称，人民币对美元即期汇率29日早盘大涨逾200点，人民币汇率中间价小幅上调，继续创逾一年新高；离岸人民币汇率早盘时段亦升破1美元兑6.61元人民币关口，创逾14个月新高。
据路透社北京8月29日报道，交易员称，隔夜美元指数下挫至16个月低位，引发自营美元多头止损，且临近月末客盘购汇需求减少，市场偏结汇，导致人民币持续走强。
他们还表示，近期人民币连连升值，许多机构自营盘认为人民币见顶而建仓美元多头，但美元指数持续疲弱导致多头连续止损，人民币节节攀升。若人民币上涨过快，不排除中间价朝贬值方向引导的可能性。
一中资银行交易员称：“从客盘来看，月中之后购汇没那么多，现在是净结汇的；美元指数一直在跌，自营的美元多头也就一直止损，汇价就崩了。”
他还表示，目前持有美元的客户比较心痛，总想等反弹一波再结汇，真反弹了又比较贪心想再等等，结果越等越不划算，估计大概率会选择止损结汇。
全球汇市方面，美元对日元汇率29日触及四个月低位，此前朝鲜发射的一枚导弹飞过日本北部领空，这一最新的挑衅行动令全球紧张气氛升级。
三菱东京日联银行分析师伊能彻平（音）指出，由于地缘政治紧张局势升级，不能排除美元对日元汇率进一步下跌的可能性。
在海外无本金交割远期外汇（NDF）市场上，美元/人民币一年期品种最新报1美元兑6.745元人民币，上日尾盘报1美元兑6.7586元人民币。香港的离岸人民币对美元即期汇率最新报1美元兑6.6093元人民币，与在岸即期汇率的价差为5点，上一交易日尾盘报1美元兑6.6176元人民币。
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