俄将出口经济型“勇士”防空系统 可同时引导32枚导弹

俄罗斯《消息报》网站8月29日发表了题为《俄罗斯生产经济型S-400》的报道。
俄罗斯和韩国合作研制的S-350E“勇士”防空导弹系统明年就能向外国军队供货了。它比S-400系统更小、更便宜，但拥有S-300系统的所有能力，还能在近战中自我保护，不需要“铠甲”或“托尔”系统的掩护。专家预言，“勇士”在完成测试并列装后将在外国市场对“山毛榉”防空导弹系统形成压力。
金刚石-安泰公司在“军队-2017”军事技术论坛上展出了S-350“勇士”防空导弹系统的最新出口版本。该公司负责对外经济活动的副总经理维亚切斯拉夫·济尔卡尔恩表示，新系统的国家测试预计将在今年年底前完成。专业人员现在正在收集“勇士”在各种条件下拦截真实靶标的试射数据。同时，该系统使用的3种防空导弹也即将完成测试。
研制S-350系统时借鉴了为韩国研制的RM-SAM防空导弹系统的经验。俄罗斯专家获得了接触外国技术和零部件的机会。韩国系统的构造与“勇士”相似，采用了同样的雷达，只是导弹和发射装置不同。
济尔卡尔恩说，为了不让这些经验白费，我们研制了用于远洋护卫舰的“涂金胶料-棱堡”舰载防空导弹系统，其精简多用的特点很快得到了海军的好评。
陆军版“勇士”的用途是保护司令部、行政中心和工厂。它不能在行进中发射，但部署只需要5分钟。该系统可以拦截60公里内、10米到3万米高度的空气动力目标、战机和巡航导弹，以及30公里内、高度为2.5万米以下的弹道导弹目标。
“勇士”系统的基本组成是由轮式越野车搭载的操作台、50N6E多功能雷达和发射装置。它的主要优势是体积小、携弹量大（每座发射装置有12枚导弹）。每个营最多可装备8套系统。
此外，“勇士”不需要专门掩护，因为它自己就能对付各种空中打击武器。它配备短程、中程和中短程3种射程的导弹，可以同时引导32枚导弹。为了确保人员安全，两套系统的部署应相距两公里左右。
与S-400相同，S-350E的战斗编队由3人组成。战斗是全自动的，操作员只需要启动和监控系统，从而降低了对人的要求。
《武器出口》杂志主编安德烈·弗罗洛夫对《消息报》表示：“‘勇士’是一种全新的系统，而不是苏联系统的改造。在这方面，它甚至超过了‘山毛榉-M3’。”
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