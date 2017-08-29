美国逮捕23名中国偷渡客：欲从墨西哥地道非法入美

美媒称，加利福尼亚州边防巡逻人员本周末惊讶地发现了一个简陋地道，这个地道被用来将中国公民和其他国家的非法移民从墨西哥偷渡进美国。
据美国福克斯新闻频道网站8月27日报道，当局称是在圣迭戈的奥泰梅萨边境穿越点发现的这条地道，地道中还有个梯子。边防巡逻人员8月26日凌晨发现了这个地道，此前他们刚刚逮捕了30名使用这条地道偷渡进美国的人。被逮捕的人中包括23名中国公民，其中有两名女性。
美国入境和海关执法局发言人弗吉尼娅·凯斯说：“尽管地道在加利福尼亚和墨西哥边境并不少见，但它们一般是被跨国罪犯用来走私毒品的。但就像这个案件展示的，执法部门也发现过这样的地道被用作偷渡的情况。”
报道称，被逮捕的人还包括7名墨西哥人。
在美墨边境逮捕到中国公民还意味着出现了新趋势。
《圣迭戈联合论坛报》6月曾报道称，近几年来到圣迭戈的中国非法移民数量猛增。
报道称，边防巡逻队圣迭戈分部的执法人员在去年10月至今年5月期间逮捕了大约663名中国公民，相比而言，上一财年他们只逮捕了48名中国公民。
另据美国《华尔街日报》网站8月27日报道，美国边防巡逻队逮捕了多名企图通过紧邻圣迭戈南部的墨西哥边境地下一条走私通道非法进入美国的偷渡客。
26日，边防人员在奥泰梅萨边境的一道篱笆墙附近逮捕了30名偷渡客后发现了这条地道。这些偷渡客中包括23名中国人。
报道称，虽然经常有边境地道被发现，但其中大多数都被用于走私毒品。
这条地道的出口就像是一个天然洞穴，里面架有一把梯子。据边防巡逻队说，调查人员相信这条地道是此前墨西哥当局发现并查封的一条未完工地道的延长线。
26日的这一发现表明，组织偷渡的蛇头和偷渡客正在改变他们穿越边境的手法。
报道称，26日的这一发现之所以罕见，也是因为在地道外被发现的偷渡客的身份。
据以往，非法入境者一直以墨西哥偷渡客为主，但近年来，被抓获的中美洲非法入境者的数量已经超过了墨西哥偷渡客。此外，近年来出现在美国边境的世界各地偷渡客的数量也在增加。
在2015财年，美国边防巡逻队逮捕了超过8000名来自印度、中国、罗马尼亚、孟加拉国和尼泊尔的非法入境者。近年来，在边境被美国当局逮捕的他国公民中，来自中国和印度的偷渡客数量已进入前十位。
报道称，美国总统特朗普把边境安全和打击非法移民作为政府的一项重点工作。
在今年1月特朗普就职后的几个月里，被捕的非法入境者数量大幅减少。特朗普已要求政府增加5000名边防人员并沿墨西哥边境修筑高墙。
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