印媒揭中印幕后斡旋内幕 印度给北京留面子

中国和印度在洞朗地区的军事对峙持续了两个多月，8月28日终于迎来了破局。印媒刊文揭秘了两国为解决洞朗对峙的幕后工作。
《印度时报》8月29日报道称，解决洞朗对峙的谈判在各个层级展开了。首先，印度国安顾问多瓦尔（Ajit Doval）7月份访华，他和中国国务委员杨洁篪会晤了。
随后，印度外交国务秘书苏杰生（S Jaishankar）在印度驻华大使顾凯杰(Vijay Gokhale)的帮助下，也同中国开展了外交对话。
报道称，印度方面提出了一些要求，那就是中国不能单方面改变地面现实，应该尊重2012年关于三国交界点的共识。 报道称，消息人士指出，在谈判中，印度坚决表示，如果中国不能够确保“和平”，双边关系将会受损。除非两国同时撤军，否则这有可能会发生。在中国撤军前，印度不会妥协，中国意识到这一点之后，两国达成理解。
报道还指出，印度还给中国提供了一个保留颜面的撤退方法，那就是不会去挑战中国关于撤军说法。
报道称，中国28日起初是说，只有印度军队从洞朗撤走了，中国的军队会继续在洞朗地区维护主权。印度没有公开挑战这个说法，直到当天下午，印度在第二份声明中才澄清说，双方都撤军了。
印度外交部28日率先发布消息称，中印双方已同意结束从6月开始的洞朗对峙。在这一基础上，洞朗对峙地区军事人员正在迅速撤离。印度外交部发言人称，最近几周，中印双方就洞朗事件一直保持沟通。过程中，双方都表达了各自己观点与利益关切。在这一基础上，已双方同意尽快撤离洞朗对峙地区人员，这一措施正在进行中。
随后，中国外交部发言人华春莹也在当天的记者会上说，8月28日下午14时30分许，印方将越界人员和设备全部撤回边界印方一侧，中方现场人员对此进行了确认。中方将继续按照历史界约规定行使主权权利，维护领土主权。与此同时，华春莹也表示，同时，鉴于现场情况已出现变化，中方将根据现地情况作出必要调整和部署。
中印的相继表态意味着，这场在洞朗地区持续了两个多月的军事对峙暂时告一段段落。中印对峙的突然中止也引发了舆论的热议。
澳大利亚国立大学国家安全学院院长梅德卡尔夫（Rory Medcalf）也在其社交网络推特上称，看到中印媒体关于洞朗结果的不同版本，真的很有趣。关键的问题是，中国会停止道路建设吗？ 他还说，双方都称在洞朗获得了胜利，但是如果中国的道路建设停止了，那么印度赢得了这一回合。 他还说，日本在2010到2013年的所作所为，以及印度2017年的所作所为都表明，对中国的反抗会导致北京的退让。（多维新闻）
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