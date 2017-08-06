中国立志引领全球人工智能发展

西班牙《起义报》网站8月24日发表阿罗阿·费尔南德斯的文章《这就是中国在2030年引领科技的计划》称，中国政府希望让这个亚洲大国未来几年在人工智能领域成为全球最大的创新中心。为此中国政府绘制了一份蓝图，计划改变监管框架并刺激对企业的经济援助。
文章称，在科技领域成为全球领导者是所有国家梦寐以求的目标之一，因为这不仅意味着掌控了现在，也意味着掌握了未来。迄今为止，美国因极负盛名的硅谷而位居前列；然而中国却紧随其后，甚至可能在意想不到的时刻夺走美国的宝座。
今年7月，中国为进一步发展人工智能提出了一个规划。中国政府在规划中提议，到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，到2025年人工智能基础理论实现重大突破。这一切都是为了实现其伟大的目标：到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。毫无疑问，为实现这个目标需要付出诸多努力。
文章称，近年来，中国向创业公司投入的风险资金增长迅猛，2016年投资已超过2500亿美元。创业公司不缺钱，似乎也不缺收益。
文章称，尽管在最初阶段中国政府将着重完善总体科学技术水平，然而其最终目的是让人工智能应用到所有领域。据预测，未来数年中国的人工智能产业市场将达1500亿美元。
此外，中国还渴望征服天空：中国占全球无人机市场70%的份额，并计划在2020年前后建成永久性空间站。
文章称，中国前进的脚步从未停止。这个亚洲大国在科技领域投下了巨大赌注，并终将会令那些希望看到中国计划落空的人们震惊。
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