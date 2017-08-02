俄要美裁减755名外交人员 美俄正经历最严重外交危机

西媒称，俄罗斯和美国正在经历最近100年来彼此之间最严重的外交危机。
据西班牙《世界报》网站7月31日报道，100年前，美国在十月革命后关闭了驻俄使馆。如今，俄罗斯总统普京将驱逐755名美国驻俄外交人员，包括外交官和技术人员。普京7月30日在接受俄罗斯电视台采访时说，这些美国外交官和技术人员必须在9月1日前停止他们在俄罗斯的活动。此举意味着将美国驻俄外交人员裁减62%。这一史无前例的举措不仅是给特朗普政府的一记耳光，而且势必会严重削弱华盛顿在俄罗斯的外交能力。
与此同时，俄罗斯宣布自8月1日起，禁止美驻俄使馆使用其位于莫斯科西部“银松林”地区的度假设施及其位于莫斯科南部“旅行大街”的多个库房。
报道认为，俄罗斯此举被认为是对美国政府驱逐俄外交人员的回击。去年12月，美国以俄罗斯涉嫌干预美国总统选举为由驱逐了35名俄外交人员及其家属，并关闭了位于纽约和马里兰州的两处俄罗斯外交机构房产。在那之后，普京称俄方保留采取报复措施的权利，并将视美国新总统特朗普上台后的政策走向再作决定。俄方当时只是对奥巴马政府以对俄外交制裁的方式结束任期表示遗憾，希望特朗普政府能撤销对俄制裁。
然而，特朗普试图推动的美俄关系“解冻”并未取得多少积极成果，除了达成一项支持叙利亚西南部停火的协议。在这一背景下，美国国会众议院和参议院近日分别投票表决通过了对俄罗斯制裁议案。根据该议案，美国将以俄罗斯涉嫌干涉美国2016年总统选举和乌克兰危机等为由，追加对俄相关个人和实体的经济制裁。此外，新制裁议案还加入了国会拥有限制总统解除对俄制裁权力的条款。该议案招致了来自欧盟的抱怨。欧盟一些官员担心美国此举可能会影响俄罗斯对欧洲的天然气供应，并导致欧盟国家在俄企业面临巨额罚款的威胁。
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