菲律宾加强安保迎接东盟系列会议

菲律宾警方8月1日说，他们已在马尼拉部署逾1.3万名警察，并采取密切监控等措施，以确保东盟系列会议顺利举行。
作为东盟轮值主席国，菲律宾将于8月2日至8日举办东盟外长会、东盟与中日韩（10+3）外长会、东亚峰会外长会、东盟地区论坛等一系列会议，还将举办东盟成立50周年相关庆典活动。
菲律宾国家首都地区警察局局长奥斯卡·阿尔巴亚德说，鉴于将有约1700名各国代表来到马尼拉参加东盟外长会等系列会议及活动，菲方部署逾1.3万名警察加强安保，确保系列会议顺利举行。
阿尔巴亚德表示，目前菲律宾警方尚未监测到任何针对东盟系列会议的威胁。尽管如此，警方仍对“个别地区”的“一些团体”采取密切监控等措施，以防止任何可能威胁到东盟系列会议的事件发生。
今年5月23日，菲律宾军警在南部棉兰老岛马拉维市与反政府武装“穆特组织”和阿布沙耶夫武装人员发生交火。持续至今的冲突已造成数百人死亡、逾46万人被迫离开家园。菲律宾政府已经决定，将自5月23日在棉兰老岛等南部地区实施的60天戒严令延长至今年12月31日。（新华社稿）
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