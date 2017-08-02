研究显示寨卡病毒不易通过亲吻传播

美国研究人员开展的动物实验显示，唾液不是寨卡病毒的有效感染途径，因此亲吻及共用碗筷等日常接触行为不太容易传播寨卡病毒。
美国威斯康星大学麦迪逊分校汤姆·弗里德里克教授等人1日在英国《自然·通讯》杂志上报告说，寨卡病毒主要通过蚊虫叮咬传播，之后病毒能在血液和唾液里存活两周，在母乳里存活数周，在精液里存活数月，并通过性行为传播，但一直不清楚能否通过唾液传播。
为此，弗里德里克等人利用猴子做实验，首先用寨卡病毒感染猴子，然后从受感染的猴子唾液里采集样本。接着，他们用这些唾液涂抹5只猴子的扁桃体，两只猴子的鼻孔或眼睛。作为对照，他们还用浓缩的高浓度寨卡病毒溶液涂抹另3只猴子的扁桃体。这些猴子被涂抹前健康状况均正常。
结果发现，扁桃体被涂抹唾液的5只猴子无一感染寨卡病毒，鼻孔或眼睛涂抹唾液的两只猴子也没感染寨卡病毒；然而，扁桃体被直接涂抹寨卡病毒溶液的3只猴子均被感染。
研究人员认为，唾液不是寨卡病毒有效的感染途径主要有3个原因：唾液里的寨卡病毒浓度较低；唾液里有杀灭微生物成分，不太适合寨卡病毒生存；唾液比较黏稠，阻碍了病毒移动并感染细胞的能力。
去年，美国犹他州报告一例感染途径未知的“独特”寨卡病例，儿子在照顾感染寨卡病毒的父亲后也被感染。调查发现，儿子只是曾与他病故的父亲有过拥抱和亲吻等亲密接触行为，无其他感染途径，但他父亲体内寨卡病毒的数量比一般患者高出10万多倍。
弗里德里克说，从血液内病毒数量看，犹他州这名病故父亲属于异常病例。“通过唾液传播理论上是可能的，但它可能需要非常高的病毒数量，而绝大多数患者的病毒数量都没有这么多”。
2015年以来，寨卡病毒在巴西等美洲国家持续传播。人感染寨卡病毒后可能出现发热、皮疹、关节痛等类似登革热的症状。绝大多数寨卡病毒感染者症状温和，但孕妇感染寨卡病毒可能破坏胎儿大脑，导致新生儿小头症等缺陷。全球目前尚无获批上市的寨卡疫苗。（新华社稿）
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