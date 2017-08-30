支付宝微信亚洲扩张任重道远 近六成用户更青睐现金

据CNBC网站8月29日报道，支付公司PayPal发布的最新调查显示，随着智能机用户越来越多，亚太地区并不缺乏数字支付选项，但是现金依旧是亚洲多数国家的主要支付方式。
PayPal发布了一份名为《数字支付：交易之外的思考》(Digital Payments: Thinking beyond Transactions)的报告。该报告指出，57%的受访者表示，他们在日常交易中更青睐使用现金支付。
另有大约24%的受访者表示，他们青睐使用传统支付方式，例如银行转账、网上银行、信用卡或借记卡。只有12%的受访者称，他们经常使用数字钱包进行支付。极少受访者表示他们青睐使用智能机进行非接触式支付。
按地理位置划分，在印度、菲律宾以及印尼，超过70%的受访者表示他们最常用的是现金。在金融中心中国香港和新加坡，大约44%、43%的受访者表示他们倾向于使用现金。
但是在中国内地，随着支付宝、微信支付等支付服务在近几年快速兴起，数字支付已经成为了主要支付方式。只有25%的受访者表示他们仍青睐使用现金。
这份报告调查了中国内地、印度、香港、新加坡、泰国、菲律宾以及印度的大约4000人。调查还发现，尽管受访者依旧青睐使用现金，但是他们对更新支付方式的了解程度很高。
“数字钱包的关注度很高，但是使用率要低了许多，两者之间的差距相当大，”PayPal亚太区高级副总裁罗汉·马哈德万(Rohan Mahadevan)表示。
为何现金更受青睐？
马哈德万点出了许多人依旧青睐现金的几个原因。首先，每种数字支付方式没有提供足够的信息。现在市面上有许多电子钱包，例如PayPal等，但是许多人并不清楚地知道每一种支付选择的用途及其提供的价值。相反，现金是一种更直接的支付方式，已被使用了几个世纪。
其次，建立数字钱包或者其他任何在线支付方式的过程相对复杂，例如需要有额外安全措施，这可能会让人们望而却步。
最后，隐私也是人们优先考虑的一面。马哈德万称，用户们不清楚他们的财务记录是否会被安全地保存。例如，近期发生的网络攻击事件就让黑客盗走了价值数百万美元的虚拟货币。这些事件损害了人们使用数字钱包的信心。
马哈德万认为，要想进一步推动数字支付的普及，政府和企业需要进行合作。
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