俄军新一代“核幽灵列车”2分钟可发36颗核弹头

俄新社8月28日发表了题为《拥有特殊用途的“幽灵列车” 副题：“巴尔古津”导弹系统威力何在？》的报道。
30年前，苏联完成某种独一无二的战略武器的试验，这便是代号“青年”的RT-23铁路导弹作战系统，西方称之为“手术刀”。它能向潜在的敌人发射3枚洲际弹道导弹，令西方情报部门的负责人深感头疼。毕竟苏联的铁路蜿蜒曲折且极其漫长，加上行驶其间的列车众多，要从中发现伪装成普通列车的导弹发射系统，不啻大海捞针。
苏联在解体之时尚拥有3个列车导弹师，即12辆列车加36件发射装置。然而，1993年，俄同意签署第二阶段限制进攻性战略武器条约，所有RT-23导弹皆在销毁清单上。
2003年至2007年，所有的“青年”导弹列车也已报废，只剩下两件供博物馆收藏。当时，人们以为它们再无用武之地。殊不知最近10年里，随着俄与西方关系的恶化，人们对铁路导弹作战系统的兴趣重新被点燃。2013年12月，媒体上出现了莫斯科以新技术为依托、复兴铁路导弹的报道。今年7月，副总理罗戈津正式宣布，俄将打造新的“巴尔古津”铁路导弹作战系统。
暗藏玄机的列车
“巴尔古津”是一种直接从铁路上完成机动发射的导弹作战系统，外表与普通列车无异，车内是已完全做好发射准备的洲际导弹、指挥所、技术及操作系统、通信系统、人员，后者为战略火箭兵的军官。一旦遭遇核战争威胁，它将出库巡逻，融入其他正在运营的火车当中。倘若高层下令进入作战状态，它便会马上停下且做好进攻准备。3节车厢的顶部舱门向两边平移打开，内置机关会令导弹发射箱随即竖立，与地面垂直，只需一两分钟，共拥有30个分导核弹头、单个爆炸威力相当于55万吨TNT当量的3枚导弹便能迅速升空，向侵略者的方向飞去。
在苏联时代，从事铁路导弹作战系统研发的是位于乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克的南方设计局，担纲设计工作的是一对院士兄弟，弗拉基米尔·乌特金和阿列克谢·乌特金。他们领到的任务绝对前无古人：将总重量逾150吨的导弹连同发射装置一道塞进一节普通的火车车厢中，且行驶时速还需达到每小时120公里的水平。
但他们成功了，他们研发出更为结实的车架，以及特殊的力学装置，能让邻近车厢分担部分重量。导弹列车终于可以在普通铁路上自由行驶了，且不必担心出现损坏。从外观看，它与由冷藏、行李及旅客车厢组成的一般列车并无区别。其中的14节车厢，每节各8对车轮，另外3节各4对。倘若资源充足，它能行驶28个昼夜之久。
1985年至1987年，导弹列车在普列谢茨克发射场接受测试，共完成32次发射，并18次在境内铁路中穿行。在试运行期间，列车经过了苏联国内的所有不同气候带，从永久冻土带到沙漠，但西方并不知道它的存在。它的外观与普通列车完全一样，唯一能让人发现蛛丝马迹的大概是它同时需要3台内燃机车牵引。不过，即便是资深的铁路专家也未必能马上察觉出异样。
1989年，“青年”正式入列，当时有5个师，4个部署于科斯特罗马州，1个驻扎在彼尔姆州。
21世纪的头几年，按照相关的国际协定，俄罗斯开始销毁导弹列车。战略火箭兵领导层决定将重点放在发展“白杨”-M导弹上，将之视为核遏制力量所拥有的机动发射导弹的基础。
然而，随着时间推移，人们意识到，虽然上述导弹很难被发现，但其保密性能仍不如导弹列车，毕竟后者可以轻易“隐身”。2012年，莫斯科热力工程研究所承担起复兴导弹列车的重任。
出其不意的还击
在公开报道中，有关导弹列车研发的介绍并不多，但已知的是，每辆列车将携带6枚洲际弹道导弹，且很可能是RS-24“亚尔斯”三级助推固体燃料导弹。它同样由莫斯科热力工程研究所推出，一枚“亚尔斯”导弹可携带3至6个（一列最多共36个）威力近30万吨TNT当量的核弹头，较之苏联时代的“青年”导弹列车的RT-23导弹，它体积更小且重量仅为前者的一半，所以其安装及铁路运输要容易许多。此外，一辆内燃机车就足以拖拽导弹列车前行，更加便捷、更不易察觉。新的导弹列车可在俄全境畅行无阻，每天能开行逾千公里。
2016年11月，“巴尔古津”在普列谢茨克发射场完成首次洲际弹道导弹发射测试。一辆导弹列车即相当于一个导弹团。按计划，俄战略火箭兵将拥有5个团，即30套发射装置。导弹列车的研发很可能从2018-2025年的国家武器计划中获得资金，并在2020-2021年进入战斗值班。
俄著名军事专家、《国防》杂志主编伊戈尔·科罗特琴科告诉俄新社：“华盛顿在包括本土在内，全面部署新的高精准武器。在此背景下，我们的导弹列车将成为手中的王牌。它是一种不确定性因素，与机动发射的导弹相互配合，是对华盛顿有关通过非核武器尤其是巡航导弹、实施全球快速打击构想的有力回应。美方欲建立一种能在1小时内摧毁全球任何目标的作战系统，包括一国的军政领导层、军队指挥所、井基发射装置等。然而，倘若敌人没有掌握所有发射装置的精确坐标，这一构想就无从谈起。”
非但如此，即便潜在的敌人发动大规模的导弹袭击，彻底摧毁俄罗斯的“核三位一体”力量，但俄战略火箭兵仍未完全丧失予以还击的能力。在俄罗斯漫长的铁路线上，遍布开山凿石挖成的隧道，它们可以充当导弹列车的藏身之所。很难保证当敌人的进攻停止后，唯一幸存的“幽灵列车”不会从乌拉尔地区的山中，向侵略者射出其所携带的全部导弹。
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