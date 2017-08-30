美国变性士兵起诉参军禁令违宪 担心被赶出军队

英国《卫报》网站8月28日发表了题为《跨性别士兵起诉特朗普政府违反宪法》的报道。
六名跨性别（即变性）士兵在今天递交的起诉状中称，唐纳德·特朗普试图禁止跨性别人士参军的做法完全基于“不值得信任的荒诞说法”和“道德上的反对”，违反了宪法。
由美国公民自由联盟递交给联邦法院的诉状是第一个针对特朗普8月25日签署的一项指令而正面发起的司法挑战。该指令责成国防部长詹姆斯·马蒂斯禁止跨性别人士参加武装部队并授予他将已经在军中服役的这类人员驱逐出去的权力。
六名起诉特朗普政府的军人在海军、陆军、空军、国民警卫队和海军陆战队中服役的年限加起来共有70多年。所有这六人都担心特朗普的指令将导致他们被赶出军队，其中几人声称他们已经受到影响。
美国公民自由联盟的高级律师乔舒亚·布洛克说：“特朗普总统为证明这个禁令是合理的每个说法，都可以轻易被国防部自己的审查程序得出的结论推翻。有勇气、有能力的跨性别男女理应得到其总司令的认可。”
五角大楼目前允许已经在武装部队服役的跨性别者公开身份，其根据是奥巴马政府在2016年6月颁布的一项政策。当特朗普宣布有意恢复禁令时，五角大楼仍在权衡自己对那些希望参军的跨性别者的立场。
特朗普的指令要求在6个月内制定一项禁止跨性别人士参军的新政策，取消医保对与转换性别相关手术的覆盖。五角大楼目前承担着与转换性别相关的治疗手段的医疗费用。
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