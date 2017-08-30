巴基斯坦取消两国高层交流 反击美国无端指责

英媒称，美国代理助理国务卿艾丽丝·威尔斯和国家安全委员会的丽萨·柯蒂斯原定本周访问巴基斯坦，美国正寻求向该地区关键国家解释其新立场，但伊斯兰堡无限期推迟了这两个会议以及其外长赫瓦贾·阿西夫访问美国的计划，以回应特朗普上周宣布他打算在阿富汗保留美军，并指责巴基斯坦庇护恐怖分子。
据英国《金融时报》网站8月29日报道，美国国务院28日上午仍然表示，访问巴基斯坦是柯蒂斯出访该地区三个国家的行程的一部分，但后来证实访问已被取消。
“应巴基斯坦政府的请求，此行被推迟到一个对双方都方便的时间，”美国国务院的一名发言人表示。
特朗普此前呼吁巴基斯坦采取更多行动对付跨境恐怖主义，称该国“庇护了每天都在尝试杀死我国人民的同一批组织”。美国国务卿蒂勒森称信任已被破坏，未来美国对巴基斯坦的支持将以该国采取“不同的方式”为条件。
报道称，他们的言论立即引起了伊斯兰堡的愤怒。周末，该国临时总理沙希德·哈坎·阿巴西在接受采访时表示：“从第一天起，我们就非常清楚地表示，在阿富汗的军事战略没有奏效，也不会奏效。”
但分析人士也警告称，美国的政策很可能把巴基斯坦进一步推向中国的怀抱，后者正向这个南亚邻国投资逾500亿美元，作为“一带一路”倡议的一部分，以创建一条新的丝绸之路——连接世界各国的贸易路线。阿西夫现在不去美国，而是要前往中国、土耳其和俄罗斯。
巴基斯坦外交部的一位高级官员说：“在这个需要（帮助）的时刻，在特朗普总统威胁要把阿富汗战争带到巴基斯坦的时候，中国再一次坚定地站在我们这一边。”
这名官员补充说：“我们已搁置进一步讨论，而需要首先确定，美巴关系究竟要如何有成效地发展下去。”
报道称，冷战时期，巴基斯坦曾是美国的重要盟友，当时该国曾帮助美国支援阿富汗“圣战”组织抵抗苏军占领。但自那以来，美巴关系出现了波折。华盛顿方面陷于两难：一方面要依靠伊斯兰堡当局提供一个通向阿富汗乃至整个地区的桥头堡，另一方面要批评巴基斯坦未能有效打击国内恐怖主义。
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