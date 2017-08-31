新加坡商家可用微信向中国民众销售并通过“微信支付”收款啦！

越来越多的新加坡企业发现，微信企业公众号能帮助企业轻松宣传自己的产品。但是，你知道吗？现在新加坡企业可以直接通过微信公众号向中国民众出售产品与服务，中国民众也可直接通过“微信支付”付款。
尤其是，新加坡企业收到的款项直接以新币付入自己企业的新加坡银行账户！
这是新加坡点点客DODOCA为新加坡企业刚刚推出的一站式针对中国消费者的服务。
作为新加坡政府IMDA唯一指定的微信合作伙伴，新加坡点点客DODOCA一直专注于帮助新加坡本地企业利用微信公众号来达到有效的营销，从实体线下转化到移动线上。
而在近期，新加坡点点客DODOCA在电子商务方面又取得了可喜突破：支持新加坡企业使用跨境移动支付系统！本地消费者不仅可使用Visa/Mastercard或银联进行在线支付，更重要的是，中国消费者也可用人民币微信支付买到新加坡产品和服务，新加坡企业收到的是新币；也就是说，本地企业可以在中国大陆市场进行在线销售，在最低成本和最短时间内，提高销售以及打通中国大陆市场。
据了解，新加坡政府IMDA对这项方案更是大力支持，特地发放100个津贴名额给本地中小型企业。有了这笔津贴，符合申请资格的企业只需支付$2880（符合PIC标准者，实付$1728），就立即获得价值$9600的点点客软件一年使用权，包括注册微信公众账号、搭建企业手机网站，设置各项微信点点客功能，以及微信点点客软件培训等全方位服务。
作为腾讯TENCENT社交广告境外企业服务商，新加坡点点客DODOCA林筱烝董事长透露，新加坡企业微信需求日益增长，这几年来，享用政府津贴的点点客企业已相当多。目前，仅剩100个津贴名额，将在名额用完后9月恢复原价$9600。下周8月16日-17日，点点客将在新加坡新达城会展中心404-406展览厅D03展位，为现场的企业家们提供打通中国市场的多种捷径，并以点点客游戏的互动方式，赠送各类精美礼品，送完为止，欢迎到场垂询。
各位想用微信营销的企业家们，赶紧把握最后名额，拨打点点客报名热线：
1800-8-363622（DODOCA），或短信97-363622（DODOCA）。
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