【共同社东京8月8曰电】曰本首相安倍晋三8日在官邸与中共中央对外联络部部长宋涛会面，双方就日中关系正在改善达成了共识。鉴于7月与中国国家主席习近平举行了会晤，安倍称“首脑外交进展顺利，强烈感到日中关系正在转暖”。
安倍此前就中国推进的“一带一路，，构想传递过在附带条件的情况下开展合作的想法，宋涛对此表达了谢意。会谈后，在场的自民党众议员福井照透露了上述消息。宋涛力出席曰中执政党交流机制会议来到日本。安倍表示欢迎称“执政党展开磋商非常有意义”，宋涛回应将通过政党间的交流推进双边关系的稳定改善和发展。自民党干事长二阶俊博参加了会面。
【共同社东京8月9曰电】曰本自民和公明两党9日在仙台市举行与中国共产党的定期对话框架” 日中执政党交流机制会议”，汇总了旨在改善和推进两国关系的共同建议。就中国推进的“一带一路”构想，明确表明“将积极讨论具体的合作”。
自民党干事长二阶俊博、公明党干事井上义久和中共中央对外联络部部长宋涛等人出席了会议。建议称“曰中双方将带着强烈的责任感和使命感，立足于大局和长期视角，健全而稳定地发展双边关系”，并表示“不忘日中邦交正常化的初心，正视历史，坚持和平发展道路，推进‘战略互惠关系’”。此外还提到在文化、旅游等领域推进培养国民层面的相互信任。
该会议是自2015年12月于北京召开以来，时隔约1年零8个月再次举行。会后二阶召开记者会，就会议的举行强调“这是曰中关系改善的证明”。
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