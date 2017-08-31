美军试投新型战术核炸弹B61-12：被讽“空白支票”

外媒称，美国能源部下属的国家核安全局宣布，它与美国空军8月8日在内华达州托诺帕试验场共同完成了两枚B61-12核重力炸弹的质量鉴定飞行试验。
美国《洛斯阿拉莫斯观察报》网站8月29日报道称，该局官员说，这两枚未携带核弹头的B61-12炸弹是由内华达州内利斯空军基地的两架F-15E战斗机投下的，试验是为了评估这种武器的非核功能以及这种飞机投放该武器的能力。
此次试验是未来3年为让B61-12成为合格的服役武器而进行的一系列试验中的一部分。
B61-12的首次质量飞行试验是在今年3月进行的。
B-61是洛斯阿拉莫斯国家实验室于1963年设计的，是美国武器库中历史最悠久的核武器。这种武器正在洛斯阿拉莫斯进行寿命延长计划，从而把四种型号的核弹合并为一种型号，并使用新的尾翼组件以提升打击精确性。
如果试验成功，B61-12核弹预计于2020年全面生产。
国家核安全局负责防务项目的代理副局长菲尔·卡尔博斯说：“B61-12核弹寿命延长计划正在如期进行，符合国家安全要求。这种实实在在的质量鉴定飞行试验验证了B61-12设计的系统性能。”
这次飞行试验包括由桑迪亚国家实验室和洛斯阿拉莫斯国家实验室设计、由核安全企业工厂制造的硬件，以及由空军核武器中心授权波音公司制造的尾翼组件。
另据“今日俄罗斯”电视台网站8月29日报道称，美国国家核安全局宣称对没有携带核弹头的B61-12核重力炸弹进行了飞行试验，并获得成功。
B61-12核弹的第二次飞行试验由美国国家核安全局和美国空军负责实施。第一次试验已在今年3月成功进行。
3月的那次试验引来各方批评，比如美国反战团体“即刻行动制止战争消除种族主义组织”负责人布赖恩·贝克尔就对记者说：“为平息媒体和政界的反对之声，特朗普给美国将军开了张空白支票。所以他们现在可开心了，忙着测试各种早就想测试但一直无法如愿的武器。”
B61-12将取代堪称美国空军核武库支柱之一的B61核重力炸弹。B61核炸弹、俄亥俄级核潜艇与B-52战略轰炸机都属于美国所谓的海陆空“三位一体”核打击力量。首批B61-12核弹的生产时间定在了2020年3月。
《国防》月刊主编伊戈尔·科罗琴科警告说，第二次B61-12试验意味着美国正在加速推进武器升级。
报道称，今后30年，美国很可能投入多达1万亿美元，以推进大规模武器升级计划。特朗普总统要求美国“大力加强、扩充核能力”，虽然他本人曾在竞选时批评奥巴马政府斥巨资升级武器。
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