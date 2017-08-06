研究发现海水升温或令鱼类体型变小

美媒称，研究人员说，随着海水温度上升，鱼类呼吸将变得困难，而且鱼越大，其遇到的问题也越大。
据美国《科学美国人》月刊网站8月23日报道，这意味着不久之后重要物种的体型可能大大缩小，那将导致渔业缩减，还可能造成食物链上的问题。
鱼类已被证实对微小的变化很敏感。水温升高有可能给它们带来两个问题——水的变化和它们生理上的变化。
首先，水的温度较高，其含氧量则较低。以往的研究结果显示，在过去半个世纪，水温升高已经让海洋含氧量降低2%。
其次，鱼是冷血动物。水温升高会提高它们的新陈代谢水平，这意味着在水中含氧量降低的时候，它们的身体反而需要更多氧气。
加拿大不列颠哥伦比亚大学“我们周围的海洋”研究项目负责人丹尼尔·保利说：“这两种（效应）凑到一起能使彼此加剧。这是个大问题。”
保利和该校日本财团-海神涅柔斯计划的科学主管威廉·张（音）在本周出版的英国《全球变化生物学》杂志上发表了一项研究，并量化了会阻碍鱼类生长的代谢变化。
平均而言，海水温度升高1摄氏度，会造成鱼的体积变小30%；水温升高2摄氏度会使它们变小45%。该研究称，活动力强的大型鱼类，比如金枪鱼，受到的影响可能更大。
在正常情况下，鱼类的氧气供应就已经很紧张。这是因为它们身体的生长速度超过鱼鳃。保利说，当鱼鳃能提供给身体的氧气量达到极限后，鱼就停止生长了。
保利说，如果这一极限进一步绷紧——要么因为身体需要更多氧气，要么因为鱼鳃的供氧量减少——鱼类的反应就是更快地停止生长。小型鱼类的鱼鳃与鱼身的比例较高，因此它们的变化可能没那么大。
威廉·张说，北海的研究人员已经记录了不能归因于商业捕捞或其他因素的鱼类体积缩小。
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